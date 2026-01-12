La izquierda latinoamericana, descolocada ante la intervención de EEUU en Venezuela y los peligros sobre Cuba

A nueve días de la captura de Nicolás Maduro por parte de un comando de las fuerzas especiales de Estados Unidos, la izquierda latinoamericana oscila aún entre una estupefacción duradera y la imposibilidad de revisar las causas que desembocaron en un acontecimiento sin precedentes. Desde ya que existe una condena generalizada al intervencionismo armado. "La soberanía ya no es un reconocimiento pactado por tratados internacionales", dijo el exvicepresidente de Bolivia Álvaro García Linera. Fue una de las pocas figuras que atinó a pensar en voz alta.

El fin de más de una década del madurismo, con su líder meneándose sobre un escenario en tono desafiante pocas horas antes de ser arrancado de su búnker en ropa deportiva, es el corolario penoso para la izquierda en 2025. El año estuvo marcado por el colapso del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia, el encarcelamiento de Cristina Fernández de Kirchner y, como contracara, la consolidación de Javier Milei en Argentina y la victoria del ultraderechista José Antonio Kast en Chile frente a una comunista, Jeannette Jara. El estado de situación en la Venezuela previa al 3 de enero encuentra a ese heterogéneo espacio político todavía capturado por la perplejidad y la sensación de que no se dijo a su debido tiempo todo lo que podía haberse dicho sobre Maduro antes de que los helicópteros norteamericanos sobrevolaran la noche de Caracas. Una excepción a esta regla del extendido mutismo ha sido la del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien no solo nunca reconoció la victoria electoral del hombre que se hacía llamar "presidente obrero" aunque solo había conducido un autobús, sino que señaló en varias ocasiones sus diferencias con el proceso venezolano. El otro fue el chileno Gabriel Boric, quien carga sobre sus espaldas la frustración de la experiencia de su Gobierno.

En el espacio virtual comienzan a despuntar algunas opiniones que buscan ir al corazón del problema venezolano. "¿Pisoteó Donald Trump la soberanía del pueblo venezolano? Claro que lo hizo. Sin embargo, y aquí radica el quid de todo este episodio dramático para Venezuela y la región, el primero que pisoteó la soberanía nacional, ultrajó la democracia y atropelló los derechos humanos de su propio pueblo fue, aunque les cueste reconocerlo, aunque no quieran reconocerlo, Nicolás Maduro. Y esta es la tragedia y la inconsecuencia de la izquierda latinoamericana", sostuvo Alejandro Carreño en el portal uruguayo Cooltivarte."¿Dónde estuvieron los liderazgos latinoamericanos cuando se atropellaba la dignidad de los venezolanos? ¿Dónde estuvieron cuando el régimen de Maduro causó la diáspora más ignominiosa de la región?". Esas respuestas estuvieron ausentes durante años.

Las voces de los disidentes de izquierda

No deja de ser llamativo el hecho de que los análisis más punzantes sobre el madurismo como período histórico y su trágico desenlace hayan provenido de disidentes de la izquierda venezolana. Desde hace años el sociólogo Edgardo Lander se refiere a la existencia de una "crisis estructural" derivada en parte de "los intentos fracasados de controlar la mayor parte de la economía, bajo la convicción de que socialismo equivalía a estatismo, la ineficiencia, la corrupción generalizada, el control militar de buena parte de la gestión pública". El otro factor, apunta Lander, es Donald Trump, desde 2017.

Otro sociólogo y exministro del Poder Popular, Reinaldo Iturriza López, se ha detenido a observar la "mansedumbre" posterior al 3 de enero, más allá de los llamamientos estatales a la oración colectiva para pedir por la libertad de Maduro. "La agresión imperial ha ocurrido, no por casualidad, en una coyuntura histórica en que está ausente el tempestuoso protagonismo popular, a diferencia de abril de 2002, cuando la dictadura apoyada por el Gobierno estadounidense sucumbió en menos de 48 horas".

Andréz Izarra fue ministro de Comunicación e Información en tres ocasiones durante la era de Hugo Chávez y ministro de Turismo con su sucesor, entre 2013 y 2015, año en el que partió al exilio. En un artículo publicado en la revista Nueva Sociedad habla de un "cambio de régimen perfecto" que abre la puerta a preguntarse si Venezuela no pasará del autoritarismo a un escenario neocolonial. Parte de las razones de ese eventual tránsito se encuentran en un modo de ejercer el poder desde 2013. "El madurismo es otra cosa. No es un régimen personalista, sino patrimonial: una red de militares, burócratas y empresarios que capturó el Estado para administrarlo como botín". Durante años, ese Gobierno se legitimó, "al menos en el discurso", por su "resistencia" a Estados Unidos. "Podía ser corrupto, autoritario o incompetente, pero era antiimperialista. Esa ficción le daba cohesión interna y respaldo político. Pero ha terminado". En definitiva, "Maduro no era revolucionario, sino mafioso".

Los temores en Cuba

Mientras Trump anuncia tempestades para Cuba, el fantasma del 3 de enero recorre la isla y algunas voces críticas llaman a las autoridades a no repetir el desastre venezolano. "Para enfrentar el trumpismo, el Gobierno cubano tiene que mirarse por dentro", señalaron Mariana Camejo y Harold Cardenas Lema en el portal La Joven Cuba. Sostienen que la palabra que mejor define los recientes acontecimientos es "imperialismo" pero "llega con desgaste" a los cubanos "por su sobresaturación en manos de la propaganda oficial". Ellos se preguntan "cómo movilizar sentimientos a favor de la soberanía si para no pocos es un tema de menor importancia" en medio de la crisis cotidiana y "mientras crece la percepción de que la clase política del país vive entre privilegios". Citan los casos de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el nieto de Fidel, conocido como "el Cangrejo", quien viaja con frecuencia a Panamá en jet privados. Uno de los hijos del extinto comandante es campeón de golf en una playa lujosa de Varadero. "La familia del presidente (Miguel Díaz-Canel) se incluye en viajes oficiales sin tener un cargo público y cuando hijos de dirigentes viven acomodados en el extranjero. Y encima, hay una terrible falta de franqueza y transparencia sobre todo esto".

Hugo Cancio advirtió en el portal On Cub news que frente a los hechos que remecen a la región y el mundo "Cuba enfrenta hoy una disyuntiva más clara y más urgente que en cualquier otro momento de las últimas décadas: abrirse de manera decidida y creíble a la reforma económica, a la modernización institucional y a una participación cívica más amplia, o continuar por un camino de deterioro administrado que reduce, día tras día, su margen de decisión y la expone a dinámicas externas cada vez menos controlables".

Los presentes de Venezuela y Cuba son parte de una derrota política de mayor calado. Mientras una encuesta de Reuters da cuenta de que solo un tercio de los estadounidenses ha aprobado la captura ilegal de Maduro, un sondeo de la Opinaia consigna que el 66% de los argentinos la ha respaldado. Un número similar se ha registrado en Chile. Esos números son leídos con sumo regocijo por Marco Rubio, el secretario de Estado norteamericano y arquitecto del nuevo diseño de la política de EEUU al sur del Río Bravo.