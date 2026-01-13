La ministra de Recursos Minerales de Groenlandia: “Tenemos planes de contingencia en caso de que EEUU decida utilizar la fuerza”

La ministra responsable de los recursos minerales de Groenlandia, Naaja Nathanielsen, ha asegurado que su Gobierno cuenta con planes de contingencia listos para poner en marcha en caso de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decida utilizar la fuerza para hacerse con el territorio. “No queremos revelar todo lo que tenemos planeado, pero hay planes en marcha para mantener a todo el mundo a salvo. Esperemos que no sea necesario [implementarlos]”, ha señalado la ministra en una rueda de prensa este lunes en el Palacio de Westminster, en Londres, donde ha mantenido un encuentro con miembros del Parlamento británico.

Nathanielsen ha lamentado la “retórica ofensiva” de Trump y ha insistido en que el territorio quiere seguir formando parte de Dinamarca. “Tanto nuestro primer ministro, como los partidos de la coalición y el resto de formaciones han dejado claro que no tienen ninguna intención de formar parte de Estados Unidos. No es algo que deseemos, aunque sí hemos trabajado para tener una mayor colaboración con ellos”, ha señalado. “Por supuesto estamos desconcertados por el hecho de que tengamos que dar ruedas de prensa discutiendo una posible anexión o una venta de Groenlandia. No es algo que hayamos buscado ni que merezcamos”.

La responsable de la gestión de los recursos naturales del territorio danés ha atribuido el interés del presidente de Estados Unidos no solo a asuntos de seguridad, sino también a su voluntad de acceder a las reservas de minerales y a su ideología “expansionista”. Por ahora, el Gobierno groenlandés no ha detectado una presencia destacable de barcos de Rusia o China en la zona y considera que no existe una amenaza “real” o “inminente”, algo que reforzaría la teoría de que detrás de las amenazas anexionistas de Trump existe un interés económico.

Inversiones estadounidenses

Aun así, Nathanielsen ha expresado la disposición de su Gobierno para trabajar conjuntamente con Washington, no solo en el ámbito de la seguridad sino también en el de futuras inversiones. “Estamos abiertos a recibir inversiones y estamos trabajando para ello porque en este momento no tenemos muchas. No puedo decir si habrá más, lo que sí puedo decir es que somos una economía abierta. En el sector minero, actualmente tenemos principalmente inversiones del Reino Unido, de los países europeos y de Canadá pero no mucho de Estados Unidos”, ha afirmado. Lo que sí ha descartado, al menos por ahora, es el fin de la prohibición de explotar las reservas de uranio, aprobada por el Gobierno groenlandés en 2021.

La visita de la ministra al Reino Unido se ha producido apenas unas horas antes del encuentro de la ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, y de su homólogo danés, Lars Lokke Rasmussen, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Una reunión que tendrá lugar este miércoles en la Casa Blanca y a la que también asistirá el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance. Nathanielsen no ha querido adelantar el contenido del encuentro, pero sí ha pedido a la Administración Trump que “respete los deseos de Groenlandia” y que colabore en el refuerzo de su alianza.