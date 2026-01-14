En Directo
Minuto a minuto
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Donald Trump ha amenazado a Irán con imponer "medidas muy severas" si las autoridades del país ahorcan a manifestantes que participan en la ola de protestas
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Israel mata a 6 palestinos en Gaza tras un supuesto intercambio de disparos
El número de palestinos muertos ayer martes en Gaza por fuego israelí aumentó a seis, según un comunicado castrense divulgado este miércoles, que dice que se produjo un intercambio de disparos con sus tropas en la zona sureña de Rafah.
"Tras el incidente de ayer (martes), en el que se identificaron seis terroristas armados en la zona oeste de Rafah, y tras los registros realizados en la zona, se confirma que las tropas de las FDI eliminaron a los seis terroristas durante el intercambio de disparos", detalla el texto.
Israel filtra una carta en la que Guterres recuerda al Gobierno su obligación de proteger a la UNRWA
El embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha publicado este martes una carta atribuida al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que este lamenta las leyes aprobadas en el Parlamento israelí para prohibir el suministro de electricidad y agua a instalaciones de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) y recuerda que el país está obligado a proteger a la agencia y a su personal.
"Lamento profundamente que, el 29 de diciembre de 2025, la Knesset de Israel aprobara enmiendas a la Ley de Cese de las Operaciones de la UNRWA, que ahora prohíben expresamente la prestación de servicios básicos, incluidos los de electricidad y agua, y servicios esenciales, como telecomunicaciones y servicios bancarios" a la entidad, habría afirmado Guterres según el documento --con fecha del jueves 8 de enero-- que el diplomático israelí ha difundido en la red social X.
Trump amenaza con "medidas muy severas" si Irán ahorca a manifestantes
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este martes con imponer "medidas muy severas" si las autoridades iraníes ahorcan a manifestantes que participan en la ola de protestas que sacude al país. "Tomaremos acciones muy severas si hacen algo así. Tomaremos acciones muy severas", declaró Trump al ser consultado en una entrevista con CBS News sobre informaciones de que la República Islámica planea comenzar a ejecutar por ahorcamiento a los manifestantes. En declaraciones posteriores a la prensa, Trump minimizó las advertencias de Irán, que prometió una respuesta en caso de un ataque estadounidense.
Hizbulá die que EEUU e Israel se han "infiltrado" en las protestas de Irán para convertirlas en "caos y vandalismo"
El partido-milicia chií libanés Hizbulá ha acusado este martes a Estados Unidos e Israel de "infiltrarse" en las protestas que se han producido en los últimos días en varias provincias de Irán para convertirlas en "caos y vandalismo", después de que organizaciones civiles hayan denunciado la muerte de centenares de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad del país centroasiático. La milicia ha asegurado que hay pruebas --como imágenes y declaraciones-- sobre la presencia de "agentes estadounidenses e israelíes que utilizan pequeños grupos para infiltrarse en las manifestaciones, convirtiéndolas en caos y vandalismo, incluyendo la quema de mezquitas, edificios gubernamentales y de seguridad, y la destrucción de propiedad pública".
Steve Witkoff, emisario de Trump, se reúne con hijo del Sha para abordar las protestas en Irán
Steve Witkoff, emisario del presidente estadounidense, Donald Trump, se reunió el fin de semana pasado con Reza Pahlaví, hijo del último Sha de Irán, depuesto en 1979, para abordar la ola de protestas en la República Islámica, según informó este martes el medio de comunicación Axios. La reunión, confirmada al portal por un alto funcionario estadounidense, sugiere un intento de Pahlaví de posicionarse como líder de una transición en caso de la eventual caída del régimen. El encuentro entre Witkoff y Pahlaví, quien reside en Estados Unidos, se produce en medio de la represión de las autoridades iraníes contra los manifestantes, que según la organización Human Rights Activists (HRA), ha dejado casi 2.000 muertos.
La ONG Human Rights Activists (HRA) dice haber confirmado la muerte de 1.850 personas en las protestas de Irán
La ONG Human Rights Activists (HRA) afirmó este martes haber confirmado la muerte de un total de 1.850 personas, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán y también más de 16.700 detenciones. "HRA condena enérgicamente el uso de fuerza letal contra manifestantes en todo Irán, advirtiendo que el actual apagón nacional de Internet se está utilizando para ocultar graves violaciones de derechos humanos y obstaculizar la rendición de cuentas", denunció esta ONG en su agencia de noticias HRANA. HRA además está investigando otras 770 muertes debido a la represión a manos de las fuerzas estatales y "sostiene que estas cifras probablemente sean mucho mayores, dados los continuos bloqueos de internet y las comunicaciones".
El Ejército israelí mata a dos "terroristas" en un tiroteo en el sur de la Franja de Gaza
El Ejército israelí informó este martes de que ha "eliminado a dos terroristas" tras un tiroteo en una zona al oeste de Rafah, cerca del lugar donde se mantiene desplegado en el sur de la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) identificaron a "seis terroristas armados" en dicho área e "inmediatamente después", se presentaron en el lugar varios carros de combate, que abrieron fuego, detalló el Ejército en un comunicado. "Estos (los supuestos terroristas) dispararon contra las tropas, lo que inició un tiroteo, así como ataques aéreos en la zona", se indica en la nota.
Irán responde a amenazas de EEUU: "Defenderemos el país hasta la última gota de sangre"
El ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, advirtió a Washington que Irán responderá "con más decisión a cualquier nuevo acto de agresión", y que si las amenazas se vuelven hechos, defenderán el país "hasta la última gota de sangre". Después de una reunión con la comisión de seguridad nacional del Parlamento, el ministro insistió en que la nación islámica está mucho más preparada que lo que estaba durante la llamada guerra de los 12 días contra Estados Unidos e Israel el pasado junio, aseguando que tiene "sorpresas guardadas" que resultarán "muy efectivas" en caso de una nueva agresión, según declaraciones recogidas por la televisión estatal Press Tv. Se trata de la respuesta del gobierno iraní ante las últimas amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, que este mismo martes anunció la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que "cesen los asesinatos" en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la "ayuda está en camino".
Metsola pide "sanciones más duras" contra Irán y asegura que "Europa no mirará a otro lado"
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha asegurado este martes que "Europa no mirará a otro lado" con la situación en Irán, y ha pedido "sanciones más duras" contra Teherán, entre las que ha mencionado la declaración como organización terrorista de la Guardia Revolucionaria. "El Parlamento Europeo ha actuado y ha prohibido la entrada a diplomáticos del régimen iraní, y estamos impulsando sanciones más severas contra las personas que participan en la represión contra los manifestantes, incluida la designación final del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista", ha afirmado en un mensaje en redes sociales.
La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) eleva a 734 los manifestantes muertos en Irán, aunque recibe informes de "miles"
La ONG Iran Human Rights (IHRNGO) elevó este martes a al menos 734 el número de manifestantes muertos en los 17 días de protestas antigubernamentales en Irán debido a la represión a manos de las fuerzas estatales, incluidos doce niños y seis mujeres, aunque recibe informes de "miles" de víctimas mortales. La organización con sede en Oslo señaló en un comunicado que sus datos se basan en información recibida de menos de la mitad de las provincias del país y de menos del 10 % de los hospitales de Irán, por lo que "el número real de muertos probablemente se cuente en miles".
