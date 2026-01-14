Tragedia
Al menos 22 muertos y 30 heridos al caer una grúa sobre un tren en Tailandia
El convoy cubría la ruta entre Bangkok y Ubon Ratchatani
EFE
Al menos 22 personas han muerto y 30 resultaron heridas este miércoles en Tailandia tras la caída de una grúa de construcción sobre un tren de pasajeros que cubría la ruta de Bangkok a Ubon Ratchatani (noreste), con decenas de personas a bordo.
El Gobierno de Nakhon Ratchasima, la ciudad donde se produjo el accidente, informó a través de Facebook que la grúa sostenía un puente ferroviario en construcción y "se desplomó sobre el tren de pasajeros, provocando un descarrilamiento y un incendio en el lugar", al que han llegado equipos de rescate.
Hasta ahora, el personal de ayuda ha recuperado 22 cadáveres y ha atendido a una treintena de heridos, algunos de ellos ya trasladados a hospitales, mientras las autoridades comparan la lista de personas a bordo con los registros de supervivientes. Aunque en un primer momento el gobierno local reportó cuatro fallecidos, en un segundo comunicado publicado minutos después actualizó el número, elevando a 22 el total de cadáveres recuperados, mientras continúan las labores de rescate en el lugar.
El accidente ocurrió en Ban Thanon Kho, a 32 kilómetros de Bangkok, donde bomberos han logrado contener el incendio mientras efectivos de equipos de rescate utilizaron herramientas de variada índole para liberar a los afectados, muchos de los cuales habían quedado atrapados en vagones volcados.
Medios locales y usuarios en redes sociales han publicado numerosas imágenes del siniestro, que muestran parte del incendio registrado y a decenas de socorristas en el lugar del accidente.
