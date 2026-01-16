Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Donald Trump ha anunciado que ya ha conformado la Junta de Paz, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza, y anunciará los nombres de sus integrantes "próximamente"

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza.

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza. / AP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Todas las vidas del ingeniero que quiere saldar la “deuda moral” del emigrante: “Asturias tiene lo más difícil de conseguir, la materia gris, pero nos falta creérnoslo”

Gijón frena en 2025 la caída de la natalidad: Cabueñes consigue las mejores cifras en seis años

Vecinos de Mieres protestan en Oviedo contra la quema de residuos en La Pereda: “No somos territorio para experimentos”

El PSOE manifiesta su "extrema preocupación" por las "incoherencias" del PP en el proyecto de las pistas de atletismo de Oviedo

Los vecinos de El Llano hacen balance de las obras en Schulz: "Se nota mejoría"

Vecinos de El Llano valoran la renovación de los pasos de peatones en la avenida Schulz, con luces y sombras: “Las obras no son un plato de gusto, pero una vez hechas, se nota la mejora”

Es oficial: la DGT quiere que compartas coche para ir a trabajar y empieza a vigilar los trayectos a la oficina

