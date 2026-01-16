Plan de paz
La Junta de Paz para Gaza de Trump contará con Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner
Steve Witkoff, emisario de la Casa Blanca; Marc Rowan, director de Apollo Global Management; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial, completan el órgano previsto en el plan para la Franja
EFE
Estados Unidos anunció este viernes que una Junta Ejecutiva supervisará el nuevo Gobierno de Gaza y estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump.
La lista la completan Marc Rowan, director de Apollo Global Management; Roberto Gabriel, asesor de Trump; y Ajay Banga, presidente del Banco Mundial.
Según la Casa Blanca, cada miembro de esta Junta Ejecutiva asumirá carteras concretas, entre las que se incluyen el "fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, obtención de financiación a gran escala y movilización de capital".
También se anunció que el alto representante para Gaza será el búlgaro Nickolay Mladenov, quien fue ministro de Exteriores de su país y coordinador especial de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio.
Asimismo, se indicó que Jasper Jeffers, que es comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense, encabezará la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés), el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz de Trump.
El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva llega luego de que esta semana la Casa Blanca anunciara la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás.
Los nombres anunciados serán los encargados de ejecutar los planes de la Junta de la Paz, una comisión presidida por el propio Trump que vigila la aplicación del plan para el enclave.
La Junta supervisará también el nuevo Gobierno gazatí, conocido como el Comité Nacional para la Administración de Gaza, que estará formado por 15 miembros y liderado por el ingeniero Ali Shaaz.
La primera fase del plan de paz, que inició en octubre, conllevaba el alto el fuego, la liberación de todos rehenes y la entrada de ayuda humanitaria en el enclave, aunque desde entonces cientos de palestinos han muerto por ataques israelíes.
Esta segunda fase contempla la formación de un nuevo Gobierno en el enclave, que debe estar formado por palesitnos que no militen en Hamás, grupo islamista que debe ser desarmado, de acuerdo a las estipulaciones estadounidenses.
- Muere el pasajero de un avión en el Aeropuerto de Asturias: una viajera y sanitarios de una UVI móvil desplazada (el aeródromo ya no tiene ambulancia) intentaron reanimarle
- Cura busca hostelero: el sacerdote de uno de los santuarios más visitados de Asturias ofrece regentar un bar a 1.200 metros de altitud
- La cantante asturiana que triunfa con una orquesta gallega: 'Es muy exigente, pero me encanta y me he adaptado muy bien
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
- Tienen 15 años, son gijoneses y han sido elegidos por Amancio Ortega para estudiar en Estados Unidos y Canadá: 'Será una gran oportunidad
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM