Operación militar
EEUU informa de la muerte de un dirigente de Al Qaeda en un ataque en Siria
Washington asegura que el fallecido, al que ha identificado como Bilal Hasán al Yasim, tenía "vínculo directo" con el individuo que mató a dos soldados y un intérprete estadounidenses en la ciudad de Palmira
EP
El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este sábado de la muerte de un dirigente de Al Qaeda en un ataque en Siria en el marco de la campaña contra el grupo yihadista lanzada tras la muerte de tres estadounidenses, dos soldados y un intérprete, en un ataque el 13 de diciembre en Palmira.
El fallecido sería Bilal Hasán al Yasim, quien tenía "vínculo directo" con el individuo que disparó contra los tres estadounidenses en Palmira.
"La muerte de un terrorista vinculado con la muerte de tres estadounidenses demuestra que estamos decididos a perseguir a los terroristas que ataquen a nuestras fuerzas", ha destacado el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, según un comunicado oficial.
Al Yasim era un "dirigente terrorista con experiencia" que ha planificado ataques, según el CENTCOM, que destaca que desde el 13 de diciembre Estados Unidos ha atacado más de un centenar de objetivos de Estado Islámico en Siria con 200 proyectiles "de precisión" en lo que denomina Operación Ojo de Halcón.
Además, las fuerzas estadounidenses y sus aliados han capturado a más de 300 miembros de Estado Islámico y han matado a más de 20 durante el año pasado en Siria, según el comunicado militar.
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- Fallece Graciano Torre, exconsejero de Industria de Asturias y exalcalde de San Martín del Rey Aurelio: "Era un político ejemplar"
- Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)