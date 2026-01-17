Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga médicos AsturiasNuevo modelo de financiaciónBecas Amancio OrtegaSentencia Alu IbéricaPescador desaparecidoParada bus HUCA
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia y Ucrania acuerdan un "alto el fuego local" para acometer reparaciones en la central nuclear de Zaporiyia

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
  2. El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando
  3. Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
  4. Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
  5. Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
  6. El abuelo y profesor jubilado que interviene en el debate sobre la prohibición del fútbol en el recreo en Pola de Siero: 'Siempre se jugó en los patios sin generar ningún problema
  7. La Aemet alerta: volverá la nieve a Asturias y hay riesgo 'notable' de aludes
  8. Tremendo susto en el Corredor del Nalón: el vuelco de un vehículo obliga a cortar la carretera y la línea de tren Laviana-Gijón

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Un café en las alturas: Husni Abdel Wahed

El mundo saluda la entrada en vigor, hoy, del Tratado de Alta Mar, que protege los océanos del planeta

El mundo saluda la entrada en vigor, hoy, del Tratado de Alta Mar, que protege los océanos del planeta

Cangas del Narcea podría perder tres escuelas electorales y el Ayuntamiento solicita ayuda vecinal para evitarlo: “Quieren eliminar el voto de la gente del campo”

Cangas del Narcea podría perder tres escuelas electorales y el Ayuntamiento solicita ayuda vecinal para evitarlo: “Quieren eliminar el voto de la gente del campo”

El casco urbano de Salas experimentará una rehabilitación integral de sus calles

El casco urbano de Salas experimentará una rehabilitación integral de sus calles

Las consecuencias de la batalla judicial de Santa Bárbara contra Indra: estas son las inversiones (milmillonarias) que se juega Asturias

Las consecuencias de la batalla judicial de Santa Bárbara contra Indra: estas son las inversiones (milmillonarias) que se juega Asturias
Tracking Pixel Contents