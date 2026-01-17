Oriente Próximo
Israel rechaza la comisión administrativa palestina para Gaza que avala EEUU y pide explicaciones a Washington
El Gobierno de Benjamín Netanyahu subraya que el órgano "no fue coordinado con Israel" y es "contrario a su política"
EP
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha denunciado este sábado el anuncio formulado por Estados Unidos sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, la "administración de tecnócratas palestinos" ideada por el equipo del presidente de EEUU, Donald Trump, para reemplazar la autoridad del movimiento islamista palestino Hamás en Gaza durante un futuro de posguerra.
"El anuncio de la composición de la Comisión Administrativa Palestina no fue coordinado con Israel y es contrario a su política", ha hecho saber la oficina del primer ministro Netanyahu.
En este sentido, Netanyahu ha dado orden a su ministro de Exteriores, Gideon Saar, para que se ponga en contacto con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, "sobre esta cuestión".
- Las razones de Nacho Manzano para cerrar su restaurante de Oviedo con estrella Michelin: “Era imposible mantener el nivel por falta de tiempo”
- El Grupo Paraguas, conocido por el restaurante Amazónico, desembarca en Asturias: aquí abrirá su primer restaurante en la región
- El librero de Oviedo que llevaba la cuenta de los días de confinamiento en la pandemia se jubila y busca relevo: 'Es un negocio que sigue funcionando
- Nacho Manzano sopesa el cierre de su restaurante con estrella Michelin NM
- Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica
- Reabre una de las cafeterías más conocidas de Avilés (y no es el único cambio en el pequeño comercio local)
- Los vecinos de Oviedo que no reciclen correctamente recibirán multas de 750 euros: 'Hay que poner freno de una vez
- El abuelo y profesor jubilado que interviene en el debate sobre la prohibición del fútbol en el recreo en Pola de Siero: 'Siempre se jugó en los patios sin generar ningún problema