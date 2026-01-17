La Junta de Paz para Gaza de Trump contará con Tony Blair, Marco Rubio y Jared Kushner, sin ningún palestino

El futuro de Gaza dependerá de mandatarios mundiales y empresarios millonarios, y no de los palestinos. Así lo ha anunciado este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al revelar los nombres de los miembros de la Junta de Paz que debe supervisar el nuevo Gobierno del enclave palestino. Entre los integrantes de esta recién nombrada institución, están el exprimer ministro británico, Tony Blair, el secretario de Estado, Marco Rubio, el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, el yerno de Trump, Jared Kushner, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga. Sólo hay dos mujeres y ningún representante palestino. Además, también hay funcionarios prominentes de Turquía y Qatar, lo que puede acabar enfadando a Israel, ya que han sido los países más críticos de la ofensiva israelí sobre Gaza, que ha dejado más de 71.440 muertos.

Cada uno de estos miembros asumirá carteras concretas que son "fundamentales para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, incluyendo, entre otras cosas, la creación de capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital", según ha informado la Casa Blanca. Por eso, entre los integrantes de la Junta Ejecutiva, hay políticos, como el asesor de Trump, Robert Gabriel, y también empresarios, como Marc Rowan, director de Apollo Global Management, o el israelí-chipriota Yakir Gabay. Los nombres más problemáticos para Israel son el del ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, o el diplomático qatarí de alto rango, Ali Zawadi.

Sin palestinos

Otros integrantes árabes destacados son el jefe de inteligencia egipcio, Hasán Rashad, y la ministra de Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes Unidos, Rim Al Hashimy. También formarán parte del Comité Ejecutivo la excoordinadora humanitaria de Naciones Unidas, Sigrid Kaag, y el exenviado de la ONU a Oriente Próximo, Nickolay Mladenov. Este político y diplomático búlgaro será el Alto Representante de la Junta para la Paz en Gaza. "Actuará como enlace sobre el terreno entre la Junta y el Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG)", ha declarado la Casa Blanca en el comunicado publicado este viernes que anunció los nuevos órganos de supervisión de Gaza. "Apoyará la supervisión de la Junta de todos los aspectos de la gobernanza, la reconstrucción y el desarrollo de Gaza, garantizando al mismo tiempo la coordinación entre los pilares civiles y de seguridad", ha añadido.

Este mismo jueves el CNAG de tecnócratas palestinos celebró su primera reunión con Mladenov en El Cairo, a la que Kushner y Witkoff se unieron de forma virtual. Uno de los puntos más problemáticos para Tel Aviv puede ser la inclusión de altos funcionarios qataríes y turcos, pero Trump siempre ha defendido que estos dos países son muy útiles pese a su criticismos de las acciones de Israel en Gaza, ya que han sido los principales intermediarios con Hamás para aceptar el actual alto el fuego que entró en vigor en octubre. El mandatario estadounidense actuará como presidente de la Junta de Paz, de la cual "en las próximas semanas se anunciarán miembros adicionales". De momento, en este comité ejecutivo, no hay ningún representante palestino, y las mujeres son minoría, porque apenas hay dos.

Retos destacados

Según el plan de Trump, el rol de la Junta es más bien simbólico y el comité ejecutivo actuará como su brazo operativo. Se espera que la Junta tenga una estructura jerárquica. En su nivel más alto, de carácter simbólico-diplomático, estaría el propio Trump, junto a los líderes de los tres países mediadores (Egipto, Turquía y Qatar) y los del Reino Unido y Francia. En un segundo nivel, estaría el comité ejecutivo de la Junta de Paz, responsable de la coordinación diaria con el comité tecnocrático palestino, tal y como anunció Witkoff este miércoles. El medio israelí Haaretz informa, a través de fuentes diplomáticas, que el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, y su homólogo argentino, Javier Milei, también fueron invitados, igual que los líderes de Brasil, Indonesia, Alemania, Canadá, el Reino Unido y Marruecos.

A su vez, la Casa Blanca ha anunciado que Jasper Jeffers, comandante de operaciones especiales del Ejército estadounidense, liderará la Fuerza Internacional de Estabilización, el contingente de Naciones Unidas encargado de garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza. Pese a que ese es el mandato que estipula el plan de paz de Trump, ningún país ha comprometido de forma abierta sus tropas a esta misión. Esta segunda fase de la tregua, anunciada por Trump esta semana, aunque Israel lo ha considerado un gesto simbólico, incluye retos destacados. Se debe formar un nuevo gobierno en Gaza, integrado por palestinos que no militen en Hamás, la milicia tiene que desarmarse, las tropas israelíes, retirarse de más territorio, a la vez que se inicia el enorme desafío de la reconstrucción del enclave.