Presión sobre la isla

La UE coordina una "respuesta conjunta" a los nuevos aranceles de Trump por Groenlandia

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, avanzó tras el anuncio del presidente de EEUU que Bruselas será "muy firme" en la defensa del derecho internacional

António Costa, en Asunción, durante la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur.

António Costa, en Asunción, durante la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur. / Jorge Saenz / AP

EFE

Asunción

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirmó este sábado que coordina una "respuesta conjunta" de los Veintisiete frente a los aranceles anunciados por el líder estadounidense, Donald Trump, contra los países europeos que enviaron tropas a Groenlandia y no apoyen su plan de anexión de la isla.

"La UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y, por supuesto, empezando por el territorio de los Estados miembros de la UE", señaló Costa en una rueda de prensa con motivo de la firma del acuerdo comercial con el Mercosur.

