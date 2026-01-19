Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Ministerio de Defensa afirma haber tomado dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  2. Las primeras palabras del propietario del grupo Paraguas sobre sus planes para el edificio del histórico Logos de Oviedo: 'Será un proyecto muy bonito e ilusionante
  3. Intensa búsqueda en Cangas del Narcea: Guardia Civil, 112, vecinos y hasta cazadores peinan el concejo para encontrar a una mujer de 49 años que salió a hacer la compra y ya no volvió
  4. Multado con 800 euros por no llevar el papel actualizado en el coche: la Guardia Civil vigila las clásicas carpetillas de la guanteras de los asturianos
  5. El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre en Langreo al dar marcha atrás: 'Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer y fíos
  6. Asturias tirita de frío con 7,9 grados bajo cero: estos son los dos puntos de la región que están entre los lugares más gélidos del país
  7. Fallece en Oviedo a los 84 años el catedrático de Matemáticas Marcial Fernández
  8. El Sporting de Gijón comienza ya las gestiones con el Zaragoza por Dani Gómez: las vías abiertas y las claves

En directo | Óscar Puente comparece desde Adamuz (Córdoba)

El Principado ejecuta las primeras obras para el Edificio del Agua de Colloto: estos son los planes para el Águila Negra

Deniegan 58.000 euros a una viuda de un asturiano que ocultó una enfermedad al contratar su seguro de vida

Se eleva a 39 la cifra oficial de fallecidos tras el choque de dos trenes en Adamuz (Córdoba)

Cuando Asturias se hizo mayor: las crónicas políticas (y otras piezas periodísticas) de la Transición firmadas por José Manuel Vaquero

Óscar Puente, en el lugar del accidente ferroviario: "La cifra no es definitiva"

