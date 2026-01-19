Conflicto en Oriente Próximo
Trump invita a Putin a formar parte de la Junta de la Paz, según el Kremlin
EFE
El presidente ruso, Vladímir Putin, ha sido invitado por su homólogo estadounidense, Donald Trump, a integrar la Junta de la Paz que supervisará el nuevo Gobierno de Gaza, según informó este lunes el Kremlin.
"Efectivamente, el presidente Putin ha recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la paz. En estos momentos estudiamos todos los detalles de la propuesta", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. Peskov expresó su confianza en "aclarar todas las dudas" en los próximos contactos con los estadounidenses.
Precisamente, Putin convocó este lunes una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia, sin que se conozca la agenda de los temas a tratar.
Según se anunció, la Junta estará formada, entre otros, por el ex primer ministro británico Tony Blair; el secretario norteamericano de Estado, Marco Rubio; el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Trump, entre otros nombres.
Posteriormente se ha conocido que Trump también invitó al rey Abdalá II de Jordania; al presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, y también al mandatario argentino, el ultraderechista Javier Milei.
Fuerza de Estabilización
La composición de la Junta Ejecutiva llegó después de que la Casa Blanca anunciara la fase dos del plan de paz de Trump para Gaza, que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme del movimiento islamista Hamás.
La Casa Blanca también adelantó que durante el Foro de Davos, que se celebra esta semana en Suiza y donde intervendrá Trump, se dará a conocer más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés).
Se trata de un contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipula el plan de paz del mandatario estadounidense.
