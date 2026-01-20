Tensión transatlántica
Diputados alemanes plantean un boicot al Mundial de fútbol de EEUU por las amenazas de Trump a la UE
La decisión de no acudir a la competición que acogerán Estados Unidos, México y Canadá este verano compete a la Federación Alemana, pero el estamento político podría decidir un boicot diplomático
"Si se cumplen las amenazas respecto a Groenlandia y si se entra en una guerra comercial contra la Unión Europea (UE), me parece impensable que los europeos participemos en el Mundial", respondió el experto en política de seguridad de la CDU alemana, Roderich Kiesewetter, al diario 'Augsburger Allgemeine'. Con el pronunciamiento de este diputado, una voz de peso en el partido del canciller Friedrich Merz, el debate en torno a un boicot al Mundial de fútbol de EEUU, en respuesta al amenazante Donald Trump, ya no es solo un asunto de la oposición izquierdista, sino que se ha extendido al Gobierno de Berlín.
A los argumentos derivados de las amenazas de anexión de la isla ártica, territorio autónomo de Dinamarca y socio de la OTAN, se suman los procedentes del Partido Socialdemócrata, socio en la coalición de Merz, relativos a la seguridad del aficionado. "No está para nada clado bajo qué condiciones se disputarán los partidos", afirmó la diputada socialdemócrata Aydan Özoguz a ese mismo medio.
La decisión sobre si participar o boicotear el Mundial no compete al estamento político, sino al deportivo, recordaron fuentes gubernamentales a la agencia de noticias AFP. En el caso del fútbol, a la Federación Alemana (DFB). A la complejidad política de adoptar tal decisión, hasta hace poco impensable ante el gran aliado transatlántico, se suma la dificultad técnica derivada del hecho de que el Mundial se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en tres países, Estados Unidos, México y Canadá.
Vacío institucional
Sí atañe al Ejecutivo de Merz la decisión de un eventual boicot diplomático, lo que significa que ningún miembro del Gobierno acude a los partidos de su selección en un país determinado. Es decir, que no hay representante institucional en el estadio, honor que suele corresponder al titular de Interior --en cuyas competencias entra el deporte--, al canciller o al presidente del país.
Ya en el Mundial de Qatar se barajó este posible boicot diplomático, ante las denuncias del acoso que sufre el colectivo LGTBIQ+ en ese país, donde la homosexualidad está prohibida. Finalmente acompañó a la selección alemana la entonces ministra de Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser.
"Viajar a Estados Unidos puede ser complejo. Será difícil que se puedan disputar partidos en paz cuando en paralelo discurren amenazas contra Europa", apuntó la diputada socialdemócrata Özuguz.
Desde el partido Los Verdes, como desde la asimismo opositora La Izquierda, se clama por desaconsejar al menos a los aficionados viajar a EEUU. Se recuerda ahí el caso de la mujer asesinada en Minnesota por la policía antiinmigración ICE.
