Putin valora ceder activos rusos congelados en EEUU para reconstruir Ucrania o Palestina

El presidente ruso advierte a Trump de que todavía no ha decidido si Rusia aceptará la invitación de formar parte de la Junta de Paz para Gaza

El presidente de Rusia, Vladimir Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin / Europa Press/Contacto/Vyacheslav Prokofyev/Kremlin

Redacción

Moscú

El presidente ruso, Vladímir Putin, dijo la noche del miércoles que podría ceder sus activos congelados en Estados Unidos, que valoró en 1.000 millones de dólares, para reconstruir Ucrania tras un acuerdo de paz o Palestina. "Los fondos restantes de nuestros activos congelados en EEUU podrían utilizarse para reconstruir los territorios dañados durante los combates tras la firma de un tratado de paz entre Rusia y Ucrania. Estamos discutiendo esta posibilidad con representantes de la administración estadounidense", declaró Putin en una reunión con el Consejo de Seguridad.

El mandatario propuso que los fondos podrían enviarse a la Junta de Paz, iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, que tiene por objetivo asegurar la paz en Palestina y a cuya organización invitó a Putin, entre otros líderes internacionales. "Incluso antes de decidir sobre nuestra participación en el Consejo de Paz y su trabajo, dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, creo que podríamos enviar 1.000 millones de dólares de los activos rusos congelados durante la anterior Administración estadounidense a la Junta de la Paz", declaró el jefe de Estado.

Putin agradeció la invitación de esta semana de Trump para integrar el organismo y dio instrucciones al Ministerio de Exteriores ruso para estudiar la propuesta y "consultarlo con sus socios estratégicos". "Solo entonces podremos responder a la invitación que se nos ha extendido", señaló. El líder ruso salía así al paso de las palabras de Trump el miércoles, cuando aseguró que Trump ya había aceptado la invitación. "Fue invitado y aceptó. Muchas personas han aceptado. Creo que no conozco a nadie que no haya aceptado. Va a ser genial", dijo el presidente estadounidense en declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, donde el miércoles fue el orador principal.

Witkoff, en Moscú

El líder ruso también planea discutir el jueves sobre la Junta de Paz con el enviado de Trump, Steve Witkoff, quien viaja a Moscú en compañía de Yared Kushner, el yerno del presidente de Estados Unidos."Vienen a Moscú para continuar el diálogo sobre el acuerdo en Ucrania", añadió Putin en lo que será el séptimo encuentro personal entre ambos.

Mientras, la delegación ucraniana celebró consultas el fin de semana en EEUU y este miércoles en Davos, por parte rusa únicamente el emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, se reunió brevemente el martes con Witkoff y Kushner.

Cangas del Narcea lanza dos exitosas campañas que muestran la potencialidad del asturiano en cualquier ámbito: "Es igual de digno y de guapo"

Esta es la consulta médica (muy demandada) que regresa a Salas tras más de una década de ausencia

Belmonte busca soluciones para reabrir al público la Casa del Lobo y el cercado donde viven "Aullador" y "Belmon"

Mar Prieto, presidenta de la Cocina Económica: "Cerramos el año con 90.000 euros menos y llevamos tres o cuatro años con números en negativo"

Cimavilla ampliará su red peatonal este año y tendrá centro de mayores en 2027

Oviedo: Así son los 21 kilómetros de carriles bici que la capital tendrá antes de acabar el año

Primeras multas para impedir que se crucen las vías en Mieres: sanciones de hasta 750 euros, que pueden alcanzar los 38.000 en caso de generar una grave situación de peligro

