En Amberes
Seis apuñalados y cuatro detenidos durante una manifestación kurda en el norte de Bélgica
"Todas ellas sufrieron heridas por arma blanca y dos de las víctimas se encuentran en estado crítico", indicó a la agencia Belga un portavoz de la Policía
EFE
Seis personas resultaron heridas por arma blanca y cuatro fueron detenidas en la noche del jueves en el centro de Amberes (norte de Bélgica), durante el desarrollo de una manifestación kurda.
"Todas ellas sufrieron heridas por arma blanca y dos de las víctimas se encuentran en estado crítico", indicó a la agencia Belga un portavoz de la Policía, que precisó además que habían sido arrestados cuatro sospechosos.
Explicó que cuatro de los heridos fueron encontrados en la plaza de la Ópera, mientras que otros dos fueron descubiertos en las inmediaciones.
Los servicios médicos acudieron al lugar para prestar los primeros auxilios y trasladar a las víctimas al hospital.
La Policía detuvo a cuatro sospechosos que, según las primeras investigaciones, se habían infiltrado entre los manifestantes, detalló Belga.
Las fuerzas del orden han solicitado a los transeúntes que abandonen la zona y no permanezcan en ella.
La cadena flamenca VRT informó de que la comunidad kurda ha calificado el ataque de terrorismo.
Según la organización kurda Navbel, se trata de "un ataque terrorista contra la comunidad kurda en Amberes" justo después de “una protesta contra los atentados yihadistas contra los kurdos en el norte de Siria".
"Esto no es diferente de los yihadistas que atacan deliberadamente a civiles en la calle, en centros comerciales u otros lugares públicos", afirmó el portavoz de la organización, Orhan Kilic, en declaraciones que recoge la VRT.
Las fuerzas kurdas del noreste de Siria han perdido rápidamente este mes una gran parte del territorio que controlaban desde hacía diez años, conquistado en la lucha contra el Estado Islámico.
En la zona, que quiere recuperar el Gobierno de Damasco, hay varias prisiones donde se encuentran recluidos combatientes del Estado Islámico, sus mujeres y sus hijos.
- Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Adriano Martín, subteniente de la Escuela Militar de Alta Montaña: 'La fortaleza mental es una parte a entrenar, para mí la que más peso tiene en la montaña
- Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
- Ya está en Asturias la borrasca 'Ingrid': la Aemet alerta de que provocará 'daños en paseos marítimos' y nevadas 'a cotas bajas
- Las cinco sidrerías de Gijón que participan en las Jornadas del Chuletón: “Es una gran cita gastronómica y con un precio muy competitivo”
- La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
- Langreo comienza a aplicar la norma estatal que obliga a alejar las terrazas de las fachadas de los bares para favorecer la accesibilidad: estos son los cambios