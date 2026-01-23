TikTok cierra un acuerdo para crear una nueva plataforma en Estados Unidos controlada por aliados de Trump

Fin al pulso legal entre Estados Unidos y China por el control de TikTok. El gigante tecnológico chino ByteDance anunció este jueves que ha llegado a un acuerdo para vender la mayoría de sus operaciones en EEUU a un grupo de inversores no chinos, cuya nueva entidad gestionará la popular plataforma de vídeos en un país con más de 200 millones de usuarios.

Con esta operación, fraguada a lo largo del último año, TikTok evita su prohibición y entierra una tensa saga judicial de seis años entre Washington y Pekín en la que la aplicación fue vetada por el Congreso estadounidense tras ser acusada de espionaje y de suponer una amenaza para la seguridad nacional.

La nueva entidad que se pondrá al frente de TikTok en EEUU estará controlada por inversores como el gigante del software Oracle —que supervisará los algoritmos que recomiendan contenido y los datos de los usuarios estadounidenses— o las empresas de inversión Silver Lake y MGX, de Emiratos Árabes Unidos. Cada una poseerá un 15% de la nueva empresa. Los inversores actuales de TikTok poseerán alrededor del 30%. En total, este grupo, que también incluye el fondo personal del magnate tecnológico Michael Dell, dueño de Dell Technologies, y otras empresas, poseerá más del 80% de la nueva empresa ya registrada. El resto estará en manos de ByteDance.

El director ejecutivo de TikTok, Shou Zi Chew, testifica ante el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, en Washington. / EVELYN HOCKSTEIN

Shou Zi Chew seguirá como director ejecutivo de TikTok y su número dos, Adam Presser, se encargará de dirigir la nueva entidad.

Aliados de Trump

El presidente estadounidense Donald Trump, que en 2019 fue el primero en proponer la prohibición de TikTok, se ha mostrado "muy feliz de haber ayudado a salvar" la plataforma, un instrumento crucial para captar el voto joven que le permitió regresar a la Casa Blanca. "Solo espero que, en un futuro lejano, aquellos que utilizan y aman TikTok me recuerden", ha valorado en un mensaje publicado en Truth Social que revela el carácter electoralista de su maniobra.

Su alegría tiene una explicación y es que el nuevo TikTok estará gestionado por sus aliados. El dueño de Oracle, el magnate Larry Ellison, está aprovechando la presidencia trumpista para hacer negocios. El fondo emiratí MGX, con sede en Abu Dabi, ha utilizado criptomonedas de World Liberty Financial —empresa de la familia Trump— para invertir 2.000 millones de dólares en Binance, contribuyendo así a legitimar el activo del presidente. Además, entre los inversores que se harán con una parte del accionariado del nuevo TikTok está Revolution, empresa en la que trabajó el vicepresidente JD Vance.

Hay otra explicación: los inversores que se harán con el control del nuevo TikTok en EEUU están pagando al Gobierno de Trump una comisión multimillonaria "tremenda" —en palabras del presidente— por gestionar el acuerdo con Pekín, informa The Wall Street Journal.

Larry Ellison, presidente y director tecnológico de Oracle Corporation, sentado en el Despacho Oval de la Casa Blanca mientras el presidente Donald Trump firma una orden ejecutiva, el lunes 3 de febrero de 2025, en Washington. / Evan Vucci / AP

Los vínculos entre la nueva propiedad de TikTok y Trump han suscitado el temor de expertos y usuarios comunes, que temen que la plataforma pase a recomendar más contenidos de derechas afines con la cosmovisión del presidente. "Mi preocupación desde el principio es que quizá hayamos cambiado el miedo a la propaganda extranjera por la realidad de la propaganda interna", ha valorado Anupam Chander, profesor de Derecho y Tecnología en la Universidad de Georgetown, en declaraciones a The New York Times.

6 años de batalla legal

El acuerdo pone punto y final a seis años de pugna tecnológica entre las dos mayores superpotencias del mundo. En 2019, Trump propuso prohibir la app al considerarla una amenaza para los intereses de EEUU. Su acceso se vetó en cámaras legislativas, universidades e incluso en el Ejército.

Su sucesor, Joe Biden, aprobó finalmente en 2024 una ley con un amplio apoyo bipartidista que obligaba a ByteDance a vender sus operaciones en el país a inversores no chinos bajo amenaza de prohibir TikTok si no lo hacía. Incluso llegó a estar apagada de forma temporal durante 14 horas.

Poco antes de lanzar su segunda campaña presidencial, Trump cambió de opinión y pasó a venderse como "salvador" de la plataforma. Aunque al regresar a la Casa Blanca debía acatar con lo votado en el Congreso, encontró un mecanismo para ir prorrogando la vida activa de la plataforma que le permitió ganar el tiempo suficiente para respaldar el acuerdo que se materializó ayer.

China no ha hecho comentarios públicos sobre la venta del negocio estadounidense de TikTok. Aun así, el acuerdo ilustra cómo el régimen de Xi Jinping ha pasado de oponerse frontalmente a cualquier modificación estructural de la app china más popular del mundo a tender puentes con Washington para terminar facilitando ese cambio tecnopolítico crucial.