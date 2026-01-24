Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Boom compra de pisos en AsturiasReducen velocidad del AVE asturianoEmpleo en IndraAccidente de AdamuzLey de propiedad horizontalDirecto temporal Asturias
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La decisión de Donald Trump de incrementar los aranceles a ocho países europeos ha elevado la tensión sobre Europa por Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / EP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Noticias relacionadas

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  4. Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
  5. Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
  6. Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
  7. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  8. El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011

Éxito de participación en el concurso de vinos caseros: treinta inscritos buscan llevarse el título a la mejor elaboración de esta añada

Éxito de participación en el concurso de vinos caseros: treinta inscritos buscan llevarse el título a la mejor elaboración de esta añada

En imágenes: El monasterio de San Salvador de Cornellana acoge una nueva jornada de visitas guiadas

En imágenes: El monasterio de San Salvador de Cornellana acoge una nueva jornada de visitas guiadas

El monasterio de Cornellana, un tesoro asturiano que despierta gran interés y agota plazas en cada visita

El monasterio de Cornellana, un tesoro asturiano que despierta gran interés y agota plazas en cada visita

Herminio, guía artístico "de lujo" en La Caridad: así es el especial paseo entre la Casa de Arte Mohíces y su rincón creativo

Herminio, guía artístico "de lujo" en La Caridad: así es el especial paseo entre la Casa de Arte Mohíces y su rincón creativo

En imágenes: La primera visita guiada al "Universo Herminio", un éxito en La Caridad

En imágenes: La primera visita guiada al "Universo Herminio", un éxito en La Caridad

Alcaraz regresa al punto de partida mejor que nunca

Alcaraz regresa al punto de partida mejor que nunca

Héroes de cuatro patas demuestran en Llanes que la realidad supera la ficción: Blue, Truco y Ra en un desfile de precisión operativa

Héroes de cuatro patas demuestran en Llanes que la realidad supera la ficción: Blue, Truco y Ra en un desfile de precisión operativa

Cabezas de Herrera, botica centenaria de Siero con la tercera generación al frente: "El trato cercano y la confianza son fundamentales"

Cabezas de Herrera, botica centenaria de Siero con la tercera generación al frente: "El trato cercano y la confianza son fundamentales"
Tracking Pixel Contents