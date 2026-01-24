Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Ministerio de Defensa afirma haber tomado dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

  1. La DGT alerta del temporal y pide a los asturianos evitar desplazarse en coche
  2. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
  3. Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras
  4. Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
  5. Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
  6. Nuevo incidente en el AVE: Los viajeros de un tren de Asturias a Madrid, obligados a cambiar de convoy y a retroceder en el viaje
  7. Los usuarios de los patinetes bendicen la nueva norma municipal de Oviedo: «Ganamos en seguridad, las multas ayudan a que la gente cumpla»
  8. El inesperado regalo de la Seguridad Social: hasta cinco años extra cotizados si empezaste a trabajar antes de 2011

Héroes de cuatro patas demuestran en Llanes que la realidad supera la ficción: Blue, Truco y Ra en un desfile de precisión operativa

Cabezas de Herrera, botica centenaria de Siero con la tercera generación al frente: "El trato cercano y la confianza son fundamentales"

Roberto Ledesma: «Ibercaja incrementa más de un 50 % el saldo formalizado en nuevas hipotecas en Extremadura»

José María Leal, autor de una tesis sobre la pesca en el Cantábrico: "Avilés fue absolutamente vital como puerto comercial y exportador de carbón"

Oviedo, más verde de lo que pide la UE: una reforestación de 20.000 metros y la recuperación de un bosque mejoran el medioambiente de la capital

La miel argentina amarga el futuro de Julio Fernández. "Son grandes productores"

Que se hable de Oviedo

"La bala de Corvera" se desliza por el hielo y aspira al podio mundial en Suiza

