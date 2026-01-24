Indonesia
Una avalancha de tierra en el sur de Indonesia deja ya ocho muertos y 82 desaparecidos
El deslizamiento se produjo de madrugada y afectó de lleno a la población de Pasirlangu
Europa Press
Las autoridades indonesias han confirmado la muerte de ocho personas y 82 desaparecidos por una avalancha de tierra que ha sepultado este sábado viviendas próximas a la ladera del monte Burangrang, en la provincia de Java Occidental.
El secretario provincial, Herman Suryatman, ha informado a la agencia de noticias Antara de que 113 residentes se han visto afectados por el desplazamiento de tierra y que solo hay confirmados por el momento 23 supervivientes.
La avalancha ocurrió en torno a las 03.00 de esta madrugada y alcanzó de lleno a la población de Pasirlangu, según ha explicado el comisionado adjunto de Cisarua, Yogaswara. Para empeorar las cosas, un segundo torrente, esta vez de agua, terminó de arrasar algunas de las casas que aguantaban en pie.
Un equipo formado por efectivos de la Agencia de Gestión de Desastres de la región (BPBD), el Ejército y la Policía se encarga de las labores de rescate y búsqueda de las personas afectadas por el deslizamiento. Estos trabajos se están viendo obstaculizados por la gran pendiente de la zona.
Indonesia lleva meses siendo escenario de catastróficas inundaciones y deslaves. En lo que concierne a las últimas lluvias torrenciales, más de 2.400 personas han sido desplazadas internamente, casi 14.000 personas han sido afectadas y aproximadamente 5.000 casas han sido dañadas o destruidas, de acuerdo con la Red de Información sobre Desastres de la ASEAN (ADINet).
