Brasil
Lula eleva el tono contra EEUU y se dice "indignado" por la intervención en Venezuela
Califica la operación en la que Maduro fue capturado y llevado a EEUU de "falta de respeto a la integridad territorial" de los países
EFE
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que sigue "indignado" por la reciente intervención militar de EEUU en Venezuela. Se trata de la primera vez que el mandatario se refiere a lo ocurrido más allá del comunicado que emitió en su momento en el que tachó la operación en la que el presidente venezolano Nicolás Maduro fue capturado y llevado a EEUU de "falta de respeto a la integridad territorial".
"No consigo creérmelo... Maduro sabía que había 15.000 militares americanos en el Mar Caribe, sabía que cada día había una amenaza...", afirmó durante un acto, casi tres semanas después de los acontecimientos. Recordó que Sudamérica es "un territorio de paz" sin armas nucleares, pero añadió que Brasil "no va a agachar la cabeza ante nadie".
Cuando Maduro fue capturado el día 3 de enero, el mandatario brasileño condenó la intervención en un comunicado y dijo que la operación militar cruzaba "una línea inaceptable", además de crear un "precedente peligroso". Pero también ha tratado de mantener un equilibrio delicado en sus relaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha hablado favorablemente del brasileño.
Después de varios meses de tensión, las negociaciones entre los mandatarios llevaron al Gobierno de EEUU a reducir los altos aranceles impuestos sobre las importaciones brasileñas y a levantar las sanciones contra el magistrado de la Corte Suprema encargado del proceso judicial por golpe de Estado contra el expresidente Jair Bolsonaro, un aliado de Trump.
La intervención venezolana y la propuesta de la Junta de Paz, que Lula considera un intento de crear una "nueva ONU" con Trump como "dueño", han vuelto a tensar las relaciones.
