Las conversaciones directas entre Rusia y Ucrania acaban en una atmósfera "constructiva" y con el compromiso de nuevas reuniones

El escepticismo sobre el desarrollo de las conversaciones entre Rusia y Ucrania bajo la mediación de EEUU va poco a poco remitiéndose y evolucionando hacia un prudente optimismo. Después de dos días de reuniones en Abú Dabi, ambas partes culminaron la ronda negociadora en un espíritu "constructivo" y con el compromiso de reunirse en un futuro próximo una vez ambas delegaciones hayan regresado a Moscú y Kiev y hayan informado a sus respectivas autoridades, según ha adelantado el presidente Volodímir Zelesnki. En el frente bélico, sin embargo, la dinámica es muy distinta, y los proyectiles rusos han vuelto a sembrar el terror durante la noche en las ciudades ucranianas, causando al menos un muerto y una treintena de heridos.

Haciendo una valoración positiva del carácter trilateral de los encuentros, Zelenski, ha calificado de "constructivas" las discusiones en un 'post' difundido en X. "El foco de las discusiones fueron los posibles parámetros para poner fin a la guerra; valoro positivamente el entendimiento de la necesidad de un monitoreo y una vigilancia por parte de EEUU del proceso de poner fin a la guerra y garantizar seguridad genuina", ha escrito Zelenski. Según el mandatario ucraniano, la reunión se levantó para que los negociadores de todos los bandos "regresen a sus capitales e informen de cada aspecto de las negociaciones para coordinar los siguientes pasos con sus líderes". El mandatario ucraniano augura que las conversaciones se podrían reanudar "pronto", quizás en la semana que ahora comienza, y ha agradecido a las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos su voluntad de acoger la reunión.

El mensaje positivo de Zelenski también fue compartido por fuentes rusas bajo el anonimato a la agencia rusa TASS. Se han producido "resultados", constaron dichos representantes anónimos quienes, no obstante, no quisieron detallar los avances. Eso sí, todo apunta a que el gran escollo para la consecución de un acuerdo continúa siendo el control de la totalidad del Donbás. Rusia exige que el Ejército ucraniano se retire del 20% de esta región que todavía permanece en sus manos, incluyendo las cercanas ciudades de Sloviansk y Kramatorsk.

Tono prudente

El tono prudentemente positivo de Zelenski y contrasta con el escepticismo previo a la ronda negociadora verbalizado durante el Foro Mundial de Davos tan solo horas antes, pero sobre todo, las críticas de los dirigentes ucranianos al comprobar cómo proseguían los bombardeos aéreos rusos contra objetivos e infraestructuras civiles, que durante este invierno han dejado sin calefacción a millones de personas en las principales ciudades. "¿Esfuerzos de paz? ¿Reunión trilateral en Emiratos Árabes Unidos? ¿Diplomacia? Para los ucranianos, [lo que tuvieron] fue una nueva noche de terror ruso", ha denunciado el canciller ucraniano, Andrii Sibiga. El Gobierno de España ha condenado con dureza los ataques.

El Instituto de Estudios sobre la Guerra (ISW. por sus siglas en inglés) es más sombrío todavía y cree que las maniobras de Rusia lo único que buscan es que Trump "abandone" el proceso de paz con Ucrania y Europa que ha estado liderando y que acepte las demandas formuladas por el Kremlin durante la cumbre de Alaska celebrada el pasado verano, en particular la cesión de todo el Donbás.