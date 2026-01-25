Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski trata sobre defensa antiaérea y red eléctrica con los presidentes de Lituania y Polonia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se ha reunido este domingo en Vilna con los presidentes de Lituania, Gitanas Nausedas, y de Polonia, Karol Navrocki, con quienes ha abordado las opciones para reforzar la defensa antiaérea y la red eléctrica frente a los ataques de Rusia.

"Hoy hemos hablado sobre energía en Ucrania, de lo difícil que es para nuestra gente. Hemos hablado de como apoyar más a los ucranianos. También hemos hablado de defensa aérea, de cómo podemos reforzar a Ucrania", ha explicado Zelenski en rueda de prensa.

El mandatario ucraniano ha manifestado su gratitud a Lituania y Polonia por su apoyo y ha recordado que "la gente sigue sufriendo los ataques rusos con drones y misiles". "Los equipos eléctricos o cualquier otra ayuda que venga de los amigos europeos es importante", ha resaltado.