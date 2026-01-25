Tensión geopolítica
Von der Leyen y Costa viajan a la India para cerrar un vasto acuerdo comercial
Bruselas y Nueva Delhi aspiran a crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, que abarque a casi 2.000 millones de personas y representan una cuarta parte del PIB global
Efe
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo, António Costa, abrió este domingo su agenda oficial en Nueva Delhi con una reunión clave con el ministro de Exteriores indio, S. Jaishankar, primer paso de una visita de alto nivel para el posible cierre el martes del Tratado de Libre Comercio (TLC). Apenas unas horas después de la llegada del presidente del Consejo Europeo a Nueva Delhi, tanto él como Von der Leyen han mantenido un encuentro con el canciller indio, una primera toma de contacto que ha servido para alinear posturas antes de abordar los flecos técnicos y políticos del acuerdo en los días siguientes.
Tras la reunión, el ministro de Exteriores de la India aseguró en su cuenta de la red social X sentirse "confiado" en que las próximas conversaciones de los líderes comunitarios con el primer ministro indio, Narendra Modi, "abrirán un nuevo capítulo en las relaciones entre la India y la Unión Europea". La agenda diplomática continuó tras la cita con los presidentes de la Comisión y el Consejo, ya que Jaishankar mantuvo posteriormente un encuentro bilateral por separado con la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas.
Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea destacó en X que la UE y la India están demostrando a un "mundo fracturado que otra vía es posible". Von der Leyen apostó por la "elección de una asociación estratégica basada en el diálogo y la apertura, aprovechando las fortalezas complementarias de ambos bloques para construir una resiliencia mutua".
Con este pacto, Bruselas y Nueva Delhi aspiran a crear una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, ya que entre ambos aglutinan a casi 2.000 millones de personas y representan una cuarta parte del PIB global, una apuesta para redefinir las reglas del comercio en un momento crítico para la UE por las tensiones con Washington y la dependencia de China.
Noveno socio comercial
En 2024, la India fue el noveno socio comercial de la UE, representando solo el 2,4 % de su comercio total de bienes, muy por detrás del 17,3 % de Estados Unidos o del 14,6 % de China, gigante frente al que el bloque comunitario busca reducir su dependencia en el suministro de materias primas.
El objetivo es rubricar este tratado de libre comercio el próximo martes, motivo por el cual se ha desplazado a Nueva Delhi toda la cúpula de la Unión Europea. La delegación está encabezada por Von der Leyen y Costa, acompañados por Kallas y el comisario de Comercio Maros Sefcovic.
Al margen del tratado de libre comercio, la UE y la India quieren impulsar la inversión en sectores como el digital, el hidrógeno verde, la energía solar, la maquinaria y la fabricación avanzada. La agenda incluye también cerrar un acuerdo de movilidad laboral, científica y estudiantil, así como un segundo gran pacto en materia de seguridad y defensa para hacer frente a las amenazas híbridas y el terrorismo.
De firmarse finalmente, el acuerdo pondrá fin a una maratón diplomática de casi dos décadas, marcada por las profundas discrepancias sobre la protección de patentes y los aranceles a los vehículos y licores europeos.
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- Multado con 500 euros por llevar la baliza V-16, pero no portar el documento obligatorio en caso de avería: la Guardia Civil vigila a los coches asturianos
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y colorida y que será la más grande: fecha de apertura y avisos para las colas
- Nueve heridos, seis de ellos graves, durante la celebración de una carrera ilegal en Gijón
- ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
- Así será el gran festival de Oviedo que prevé superar los 20.000 asistentes: 50 'influencers' confirman su presencia