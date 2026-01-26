Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

En Directo
Benjamín Netanyahu ha criticado el anuncio de EEUU sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, una decisión que no fue "coordinada con Israel y es contrario a su política"
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Lula pide a Trump que la Junta de Paz se limite a Gaza e incluya a Palestina
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, conversó este lunes por teléfono con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, a quien le pidió que la Junta de Paz propuesta por Washington se limite a lidiar con la situación de Gaza e incluya un asiento para Palestina.
El jefe de Hizbulá dice que se reservan el derecho de actuar ante un potencial ataque a Irán
El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, aseguró este lunes que se reservan el derecho a actuar ante un potencial ataque a Irán, con el que ha amenazado Estados Unidos, y advirtió de que su formación también es objetivo en el mismo contexto.
"Nos preocupa esta amenaza, ya que también se dirige contra nosotros, y tenemos la autoridad para hacer lo que consideremos oportuno con el objetivo de hacer frente a esta agresión", manifestó Qassem en un discurso televisado durante dos actos simultáneos en apoyo a Teherán, celebrados a la afueras de Beirut y en el sur del Líbano.
Israel borra del mapa la última aldea beduina palestina al sur del Valle del Jordán
Ya no queda nada de lo que fue la aldea palestina de pastores beduinos de Ras Ein al Auja, la más grande del 'Área C' de Cisjordania ocupada y la última que aún existía en el sur del Valle del Jordán. Anoche, la última familia de sus 700 habitantes recogió sus pertenencias y huyó, tras años de acoso a manos de colonos israelíes. La mañana del domingo, la última familia que seguía en el pueblo- empacaba sus pertenencias ayudada por familiares, poco antes de huir para siempre debido al acoso que padecen desde hace años a manos de colonos israelíes que viven en asentamientos ilegales cercanos. Alrededor, todo es ruina y objetos cotidianos esparcidos por un terreno fértil -regado por el manantial de Auja- de lo que una vez albergó vida: colchones aún por recoger o un plato de ducha. En la distancia, media docena de hogueras queman residuos que escupen columnas de humo negro y el director del colegio donde estudiaban 141 niños vacía una escuela silenciada. El palestino y vecino Jaled Ghauanmi, de 35 años, asegura que los incidentes con los colonos se remontan al menos a 2013, cuando comenzaron a robarles ovejas y a menguar cada vez más el terreno en el que podían pastorear.
Israel localiza e identifica los restos del último rehén que quedaba en Gaza
El Ejército de Israel localizó e identificó los restos del policía israelí Ran Gvili, el último rehén que quedaba en la Franja de Gaza tras los ataques que Hamás lanzó el 7 de octubre de 2023, según informó este lunes en un comunicado. "Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la Policía de Israel y el Rabinato Militar, representantes del Ejército informaron a la familia del rehén fallecido, el sargento Ran Gvili, que su ser querido ha sido identificado y será devuelto para su entierro", recoge el comunicado castrense.
Mueren dos palestinos por nuevos ataques de Israel en Gaza a pesar del alto el fuego en vigor
Al menos dos personas han muerto este lunes en nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre de 2025, al hilo del acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave. Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han indicado que un hombre identificado como Mohamad Jaled Abdelmoneim ha muerto tras recibir un disparo en la cabeza el barrio de Tufá, situado en la ciudad de Gaza (norte). Asimismo, el diario palestino 'Filastin' ha señalado que una segunda persona, identificada como Majdi Naufal, ha muerto tras ser tiroteada por las fuerzas israelíes en el campamento de refugiados de Al Bureij (centro), sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre estos hechos. Las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este mismo lunes a 486 los muertos y a 1.341 los heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego, un periodo en el que además han sido hallados 714 cadáveres en áreas de las que se replegaron las tropas de Israel.
Hamás acusa a Israel de imponer condiciones "imposibles" para reabrir Rafah
El movimiento islamista Hamás acusó este lunes a Israel de imponer "condiciones imposibles" para reabrir el paso fronterizo de Rafah, que conecta Egipto y la Franja de Gaza, "obstaculizando" así los esfuerzos internacionales para aliviar la crisis humanitaria, dijo a EFE una fuente del grupo. El informante, que pidió el anonimato, aseguró que las condiciones israelíes incluyen el establecimiento de un puesto de control de Israel adicional después del palestino dentro del cruce, algo que otorgaría "un control indirecto de seguridad" sobre el paso. La fuente de Hamás detalló que el plan exige que quienes entren a Gaza pasen primero por el paso de Rafah y luego se dirijan a una ruta que conduce a una inspección israelí. Añadió que las condiciones también incluyen "la prohibición de la entrada a los palestinos nacidos fuera de la Franja durante o antes de la guerra, con una firme negativa a permitir que el número de personas que entran en Gaza supere al de las que salen", provocando así un éxodo neto de población.
El Gobierno de Hamás en Gaza llama a sus empleados a cooperar con el nuevo comité palestino
El Gobierno de Hamás en Gaza llamó a todos sus trabajadores, tanto civiles como militares, a cooperar plenamente y facilitar las tareas del recién constituido Comité Nacional para la Administración de Gaza, el órgano formado por palestinos que gestionará el día a día de la Franja de acuerdo al alto el fuego. En una circular dirigida a todos los empleados de ministerios e instituciones gubernamentales, a la que tuvo acceso EFE, se les pide que "demuestren plena cooperación, faciliten las tareas del Comité Nacional y continúen brindando servicios en todos los sectores civiles y de seguridad". "Trabajaremos para garantizar una transición fluida de todos los aspectos de la labor gubernamental, facilitar las tareas del Comité Nacional, apoyarlo y empoderarlo para que cumpla con sus responsabilidades e iniciar una nueva etapa de entrega al servicio de nuestro paciente pueblo", dice la circular. Y cita un extracto del Corán, que afirma: "Cooperen con la rectitud y la piedad, y no cooperen con el pecado ni la agresión".
En el documento, firmado ayer domingo, se expone que el pueblo gazatí está viviendo una "nueva fase" y que la reconstrucción de sus hogares, la gestión de sus asuntos internos y la administración del territorio son "derechos fundamentales garantizados por la ley divina y el derecho internacional".
Muere un palestino por disparos de las fuerzas israelíes en Gaza
Un palestino murió este lunes tras recibir un disparo en la cabeza por parte de las fuerza israelíes en el barrio de Al Tuffah de la ciudad de Gaza (norte del enclave), según informaron a EFE fuentes del hospital Al Ahli. El hombre fue disparado en la zona de Al Zarqa de este barrio de la capital gazatí, donde se llevan registrando ataques israelíes desde ayer domingo. El barrio está situado en una zona próxima a la llamada línea amarilla de separación entre la zona controlada por Israel (al este de dicha línea) y la zona donde viven los dos millones de habitantes de la Franja (al oeste). Además, fuentes del hospital Nasser (sur) informaron de que una niña resultó herida por disparos israelíes al oeste de la localidad de Jan Yunis, en una zona fuera del control israelí. También se reportaron ataques israelíes en las zonas orientales de los campos de refugiados de Al Bureij y Yabalia, así como al este de Jan Yunis y la ciudad de Gaza, según distintas fuentes locales consultadas por EFE.
Israel abrirá Rafah, solo para el cruce de peatones, una vez concluya la búsqueda de rehén
La Oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció la madrugada de este lunes que el cruce de Rafah, que conecta Egipto con Gaza, será reabierto solo para el paso de personas, una vez finalice la búsqueda del cuerpo del último rehén aún en Gaza. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están llevando a cabo una operación específica para agotar toda la información recopilada en el esfuerzo por localizar y devolver al rehén caído", detalla la Oficina en un comunicado. "Una vez finalizada esta operación, y de acuerdo con lo acordado con Estados Unidos, Israel abrirá el cruce de Rafah". El lado gazatí del cruce fronterizo ha estado bajo control militar israelí desde mayo de 2024, pese a que debería haber reabierto en la fase inicial del alto el fuego, negociado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en octubre del año pasado. Además, el comunicado recuerda que los palestinos que deseen salir de Gaza serán "sujetos a un mecanismo de inspección completo" a manos de las fuerzas de seguridad israelíes y egipcias, sin detallar el proceso. Antes de la ofensiva bélica israelí que ha devastado Gaza, Rafah era un cruce vital para la entrada de mercancías. Además, la Organización Mundial de la Salud afirma que hay más de 16.500 enfermos y heridos que necesitan salir de Gaza para recibir atención médica.
Netanyahu anuncia una reapertura "limitada" del paso de Rafá en cuanto se recupere el último cuerpo israelí
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha anunciado este domingo la reapertura "limitada" del paso de Rafá, que comunica la Franja de Gaza con Egipto, en el marco del plan de paz del presidente estadounidense, Donald Trump, siempre y cuando se recupere el último cuerpo de israelí incluido en el listado, el de Ran Gvili.
"Como parte del plan de 20 puntos del presidente Trump Israel ha accedido a una reapertura limitada del paso de Rafá solo para tránsito a pie y sujeto a un mecanismo de inspección israelí", ha indicado la oficina de Netanyahu en un comunicado oficial.
La reapertura, explica el Gobierno israelí, "estaba condicionada al regreso de todos los rehenes vivos y a un esfuerzo al 100 por cien de Hamás para localizar y devolver a todos los rehenes fallecidos".
