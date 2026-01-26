En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Ministerio de Defensa afirma haber tomado dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski apunta a otra reunión trilateral tras la cita con EEUU y Rusia que abordó "cuestiones importantes"
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha apuntado este lunes a que habrá otra reunión trilateral "esta semana" tras la primera cita en este formato con Estados Unidos y Rusia en Emiratos Árabes Unidos (EAU) que abordó "cuestiones importantes".
"Las reuniones abarcaron una serie de cuestiones importantes, principalmente militares, esenciales para poner fin a la guerra. También se debatieron cuestiones políticas complejas que siguen sin resolverse", ha indicado el dirigente ucraniano en un mensaje en redes sociales.
Moscú dice que la UE ha "renunciado a su libertad" tras rechazo a GNL ruso
Los países europeos han renunciado a su libertad y pueden convertirse en unos "esclavos miserables", dijo este lunes la portavoz de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al comentar la decisión de la Unión Europea de prohibir definitivamente las importaciones del gas natural licuado (GNL) ruso a partir de 2027.
"Es difícil decirlo con certeza si son vasallos felices o esclavos miserables. El tiempo lo dirá. Pero en cualquier caso, han renunciado a su libertad", dijo Zajárova al canal ruso Zvezdá.
Zajárova aludió así a unas palabras del primer ministro belga, Bart De Wever, quien dijo recientemente que es preferible ser un "vasallo feliz" que un "esclavo miserable" al comentar la situación en torno a Groenlandia y Estados Unidos.
La UE da luz verde a la prohibición progresiva de la importación de gas ruso desde 2027
Los Estados miembro de la Unión Europea han dado luz verde este lunes a un reglamento para la eliminación gradual desde 2027 de las importaciones desde Rusia de gas por gasoducto y gas natural licuado (GNL) al territorio comunitario, un paso clave para que la UE ponga fin a su dependencia de la energía rusa de manera definitiva.
El reglamento, aprobado por mayoría cualificada con el voto en contra de Hungría y Eslovaquia y la abstención de Bulgaria, prohibirá las importaciones de GNL ruso a principios de 2027 y las importaciones de gas por gasoducto a partir del otoño de 2027, y permitirá que los contratos vigentes pasen por un periodo de transición para "limitar el impacto" de esta decisión en los precios y los mercados.
"A partir de hoy, el mercado energético de la UE será más fuerte, más resiliente y más diversificado. Estamos rompiendo con la dependencia perjudicial del gas ruso y dando un paso importante, en un espíritu de solidaridad y cooperación, hacia una unión energética autónoma", ha dicho Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, que ostenta la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE.
Rusia dice que sus fuerzas ya combaten en Limán
Efectivos del ejército ruso han penetrado en la ciudad de Limán, en la región ucraniana de Donetsk, y ya combaten dentro de esa urbe, que Ucrania reconquistó en otoño de 2022, informaron hoy fuentes oficiales.
Según el gobernador de Donetsk leal a Moscú, Denís Pushilin, "grupos sueltos se infiltran" en Limán y combaten dentro de la ciudad.
Pushilin agregó que las tropas rusas también han bloqueado unos centros logísticos del enemigo cerca de Kostiantynivka.
Rusia utiliza un nuevo modelo de drones en su guerra contra Ucrania, el Upyr-18
Rusia comenzó a utilizar un nuevo modelo de drones, Upyr-18, en la guerra de Ucrania, informó este lunes la agencia TASS.
"Los dornes Upyr-18, llamados así por su armazón de 18 pulgadas (unos 45 centímetros), son capaces de transportar explosivos de 10 kilogramos a decenas de kilómetros, destruyendo búnkeres fortificados y posiciones enemigas", declaró un representante de la planta de drones Uraldronzavod, citado TASS.
De este modo, su mayor capacidad de carga "también les permite ser utilizados para abastecer a unidades cerca de la línea de contacto", añadieron.
Activistas despliegan muñecos hinchables de Trump y Putin para pedir a la UE no cambiar el gas ruso por el de EEUU
Activistas de Greenpeace han desplegado este lunes frente al edificio del Consejo de la UE dos muñecos hinchables gigantes que representan al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para pedir a la UE que no sustituya el gas ruso por el estadounidense.
"Libérense de los tiranos" ha clamado la organización ecologista en una pancarta con la que exigen a los Estados miembro de la UE, que han dado luz verde este viernes a la prohibición progresiva de la importación de gas ruso desde 2027, que sustituyan los combustibles rusos por energía renovables y no por gas proveniente de Estados Unidos.
Según Greenpeace, la UE corre el riesgo de desarrollar "una peligrosa dependencia de otros autócratas" como Donald Trump si los combustibles rusos se sustituyen "por otras importaciones" en lugar de adoptar energías limpias. Denuncian además que Bruselas ha prometido importar productos energéticos estadounidenses por valor de 750.000 millones de dólares para evitar las amenazas de aranceles de la Casa Blanca.
La UE "no quiere reemplazar" la dependencia de Rusia por dependencia de EEUU
El comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, afirmó este lunes que, tras los esfuerzos por reducir la dependencia energética de Rusia, la meta a medio plazo no es sustituir ésta por la dependencia de EE.UU. sino renunciar al gas en favor de las renovables.
"Somos conscientes de que no queremos reemplazar una dependencia por otra", dijo en una rueda de prensa en Hamburgo (Alemania), donde asiste a la tercera edición de la Cumbre del Mar del Norte, al ser preguntado por las implicaciones de la actual crisis con Washington, provocada por las aspiraciones del presidente Donald Trump de hacerse con Groenlandia.
El político danés destacó que las relaciones transatlánticas son estrechas, también en lo que a política energética se refiere, y que, a pesar de que haya visiones distintas en muchos temas, como las energías renovables, a día de hoy es indispensable el gas natural licuado (GNL) estadounidense, dada la necesidad de sustituir las importaciones rusas.
Los ministros de Finanzas del G7 abordarán este martes la seguridad de las cadenas de suministro y el apoyo a Ucrania
Los ministros de Finanzas del G7 celebrarán este martes mediante videoconferencia su primer encuentro bajo la presidencia de turno de Francia, en la que se espera que los debates se centrarán en cómo asegurar las cadenas de suministro estratégicas, en particular para las tierras raras.
Además de los ministros de Finanzas del G7, también tomarán parte en el encuentro el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Asimismo, los ministros debatirán el apoyo continuo a Ucrania, así como las dos prioridades de la cumbre de Evian: abordar los desequilibrios globales y crear un nuevo marco para las alianzas internacionales.
Reino Unido afirma que Rusia hace frente a "un desafío estructural a largo plazo" por "problemas demográficos"
Los servicios de Inteligencia de Reino Unido ha afirmado este lunes que Rusia hace frente a "un desafío estructural a largo plazo" debido a los "problemas demográficos" asociados al descenso de las tasas de nacimientos y el envejecimiento de la población, acentuados por la huida de "unos 1,3 millones de rusos" a raíz de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022.
"Los problemas demográficos y la disminución de la población suponen un desafío estructural a largo plazo para la sociedad y la economía rusas", han señalado, antes de destacar que "es muy poco probable que los esfuerzos de la cúpula rusa para elevar las tasas de natalidad vayan a parar a corto plazo el declive poblacional en Rusia".
Así, han destacado que el presidente ruso, Vladimir Putin, participó el 21 de enero en una reunión con miembros del Gobierno para abordar la "política demográfica", encuentro en el que sostuvo que lograr resultados en este sentido es "un objetivo estratégico claro" para el país euroasiático.
El Gobierno de Orbán reitera que Ucrania interfiere en las elecciones para desbloquear su adhesión a la UE
El Gobierno de Hungría, liderado por Viktor Orbán, ha redoblado este lunes los ataques contra las autoridades de Ucrania al asegurar que están interfiriendo en los comicios legislativos de abril para lograr un cambio de Ejecutivo que desbloquee su adhesión a la Unión Europea (UE).
"Ucrania ha comenzado a interferir de manera abierta y descarada en las elecciones húngaras. Para ellos, el resultado es decisivo: si se mantiene un Gobierno nacional soberano, no entrarán en la UE, Hungría no se verá arrastrada a la guerra y no enviaremos el dinero de los contribuyentes húngaros para mantener un régimen corrupto", ha criticado el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjarto, en un mensaje en redes sociales.
Según el titular de Exteriores, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el ministro de Exteriores, Andri Sibiga, "han anunciado oficialmente su candidatura en las elecciones húngaras y han creado la rama de Kiev del Partido Respeto y Libertad (TISZA)", del opositor conservador Péter Magyar.
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”