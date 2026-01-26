Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El Ministerio de Defensa afirma haber tomado dos localidades ucranianas en Donetsk y Zaporiyia

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

TEMAS

  1. Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
  2. Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
  3. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  4. Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
  5. El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
  6. ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
  7. El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
  8. La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”

Confirma la devolución de hasta 2.500 euros por parte de Hacienda a cotizantes asturianos: a partir de los 65 años, pero solo a los que lo soliciten

Los Paradores de ensueño que esconde Asturias y que son ideales para San Valentín

La “bomba silenciosa” que esconde la Ley de Propiedad Horizontal: pueden prohibirte tender la ropa bajo amenaza de multa (y afecta a los asturianos)

Aguas de Avilés fomenta la educación ambiental a través de su programa educativo Aqualogía

El epicentro de uno de los platos fuertes de San Mateo, donde aún pasta ganado

Del diseño de antenas al microbioma intestinal, pasando por el tratamiento de lesiones oculares: estas son las 25 mejores tesis de la Universidad de Oviedo

