Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La UE da luz verde a la prohibición progresiva de la importación de gas ruso desde 2027

Los Estados miembro de la Unión Europea han dado luz verde este lunes a un reglamento para la eliminación gradual desde 2027 de las importaciones desde Rusia de gas por gasoducto y gas natural licuado (GNL) al territorio comunitario, un paso clave para que la UE ponga fin a su dependencia de la energía rusa de manera definitiva.

El reglamento, aprobado por mayoría cualificada con el voto en contra de Hungría y Eslovaquia y la abstención de Bulgaria, prohibirá las importaciones de GNL ruso a principios de 2027 y las importaciones de gas por gasoducto a partir del otoño de 2027, y permitirá que los contratos vigentes pasen por un periodo de transición para "limitar el impacto" de esta decisión en los precios y los mercados.

"A partir de hoy, el mercado energético de la UE será más fuerte, más resiliente y más diversificado. Estamos rompiendo con la dependencia perjudicial del gas ruso y dando un paso importante, en un espíritu de solidaridad y cooperación, hacia una unión energética autónoma", ha dicho Michael Damianos, ministro de Energía, Comercio e Industria de Chipre, que ostenta la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE.