Oriente Próximo
Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados
Se trata de Ran Gvili, un policía que tenía 24 años en el momento de su muerte y "cayó en combate en la mañana del 7 de octubre de 2023"
EP
El Ejército de Israel ha confirmado este lunes que han recuperado los restos mortales del último rehén, el policía israelí Ran Gvili, que permanecían en poder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado de que se ha completado el proceso de identificación del rehén y que se ha informado a la familia del Gvili "de que su ser querido ha sido identificado y está siendo enterrado".
El policía, que tenía 24 años en el momento de su muerte, "cayó en combate en la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza". "Las FDI comparten el dolor de la familia. Las FDI seguirán acompañando a las familias y a los repatriados y trabajando para reforzar la seguridad de los ciudadanos israelíes", ha indicado el Ejército israelí.
"Con esto, todos los secuestrados de la Franja de Gaza han sido devueltos", han señalado las Fuerzas de Defensa de Israel.
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Muere a los 42 años Edu Fanjul, conocido hostelero de Gijón, dueño de La Volanta e impulsor del mítico Colonial
- Asturias, en alerta roja: estos son los 20 concejos que han recibido el aviso de protección civil en su móvil
- Entrega del bote de Pasapalabra: Antena 3 modifica así el horario del esperado momento para Manu
- El barrio más nuevo de Oviedo: el sueño de un millón de metros cuadrados que empezó con 40.000 reales
- ¡Tangana en un partido de alevines en Asturias!: agresiones, violencia entre padres y un café derramado sobre la madre de un rival
- El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso 'hacer ruido' al irse para chulear y perdió 'el control' del coche
- La historia de la viuda de 64 años que lleva cuatro semanas viviendo bajo una lona de plástico en Oviedo tras quemarse su casa: “Sólo pido un sitio hasta que yo pueda buscar algo”