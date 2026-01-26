Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Israel confirma que los restos del último rehén en Gaza han sido recuperados

Se trata de Ran Gvili, un policía que tenía 24 años en el momento de su muerte y "cayó en combate en la mañana del 7 de octubre de 2023"

Archivo - Cartel con una fotografía del policía israelí Ran Gvili, secuestrado por Hamás.

Archivo - Cartel con una fotografía del policía israelí Ran Gvili, secuestrado por Hamás. / Europa Press/Contacto/Derek French - Archivo

EP

MADRID

El Ejército de Israel ha confirmado este lunes que han recuperado los restos mortales del último rehén, el policía israelí Ran Gvili, que permanecían en poder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En un comunicado, las Fuerzas de Defensa de Israel han informado de que se ha completado el proceso de identificación del rehén y que se ha informado a la familia del Gvili "de que su ser querido ha sido identificado y está siendo enterrado".

El policía, que tenía 24 años en el momento de su muerte, "cayó en combate en la mañana del 7 de octubre de 2023, y su cuerpo fue secuestrado y trasladado a la Franja de Gaza". "Las FDI comparten el dolor de la familia. Las FDI seguirán acompañando a las familias y a los repatriados y trabajando para reforzar la seguridad de los ciudadanos israelíes", ha indicado el Ejército israelí.

"Con esto, todos los secuestrados de la Franja de Gaza han sido devueltos", han señalado las Fuerzas de Defensa de Israel.

