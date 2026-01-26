Agitación en Italia ante la posible presencia de agentes del ICE en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina

¿Habrá agentes del ICE, la controvertida policía migratoria estadounidense, en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina? La pregunta, tan improbable como incómoda, ha irrumpido, por inverosímil que parezca, en el debate político italiano a pocos días del inicio de la competición, que se inaugurará el próximo 6 de febrero. No tanto porque exista una respuesta clara —por ahora no la hay—, sino porque el interrogante ha abierto una nueva línea de discusión entre el Gobierno de Giorgia Meloni y la oposición.

Incluso en el Parlamento se han presentado preguntas parlamentarias al respecto. Senadores del Partido Democrático (PD), la principal formación de centro‑izquierda, exigen saber si datos e información de ciudadanos italianos y europeos serán entregados a "los milicianos del presidente [de EEUU, Donald] Trump", según han escrito después de que prácticamente todos los principales diarios italianos informaran de esta posibilidad. "El Gobierno tiene que respondernos inmediatamente […] se trata de una cuestión delicada que no puede ser abordada con ligereza", ha continuado la senadora Cristina Tajani.

Pero Tajani no ha sido la única. Carlo Calenda, exministro y líder del partido centrista Azione (Acción), ha dicho que "el ICE no debe poner un pie en Italia". Es más, en su opinión, "se trata de una milicia violenta, mal preparada y fuera de control". Y así también Luana Zanella, portavoz de Alianza Verde e Izquierdas, quien ha acusado al ICE de ser "un cuerpo armado" de "naturaleza violenta y brutal".

Misterio

De momento, sin embargo, el asunto aún se mantiene un misterio. El ministerio del Interior aseguró que "el ICE no operará en Italia" y que, "por el momento", tampoco consta que agentes de esa agencia acompañen a la delegación estadounidense para escoltarla. Sin embargo, también se aclaró que la composición de la escolta estadounidense todavía no ha sido comunicada oficialmente a las autoridades italianas. Y el propio ministro, Matteo Piantedosi, defendió que "cada delegación pueda proteger a sus miembros en el modo en que estime oportuno". Además, a su parecer, en el caso de que hubiera presencia de agentes del ICE durante los Juegos, "no habría nada extraño".

Más confuso aún ha sido el presidente de la región de Lombardía, Attilio Fontana, dirigente de la Liga, formación integrante de la coalición de gobierno. "El ICE estará aquí solo para proteger al vicepresidente J. D. Vance y a Marco Rubio", afirmó en una entrevista televisiva que este lunes se difundió como la pólvora. "Será únicamente con fines defensivos, por si alguien les da un empujón o algo así", añadió. Sin embargo, horas después, su oficina matizó las declaraciones, señalando que Fontana hablaba de una "hipótesis".

Una "hipótesis" que, en cualquier caso, ha agitado a una parte significativa de la ciudadanía (hasta el punto de que también se han multiplicado las peticiones de firmas en línea contra el ICE con motivo de los Juegos de Invierno) en un país que, hasta hace poco, figuraba entre los más filoestadounidenses de Europa. No en vano, según algunos de los últimos sondeos, dos tercios de los italianos reprueban a Trump, y hasta un 39 % llegó a declararse favorable a una eventual intervención italiana en caso de que Estados Unidos atacara Groenlandia.