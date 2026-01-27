Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Israel confirma que fue uno de sus soldados el que amenazó a carabineros en Cisjordania

El Ejército de Israel confirmó este martes que el hombre armado que interceptó y amenazó el pasado domingo a dos agentes de los Carabinieri italianos en Cisjordania era uno de sus soldados, y no un colono, como se sospechó inicialmente, según un comunicado del Ejército enviado a EFE y emitido tras la investigación preliminar.

La confirmación militar llega un día después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia elevara una protesta diplomática formal y su titular, Antonio Tajani, convocara al embajador de Israel en Roma para exigir explicaciones por lo que calificó de "incidente grave".

Los Carabinieri (policía militarizada italiana) se encontraban el domingo realizando una visita preparatoria para una misión de los embajadores de la Unión Europea (UE) en un poblado cercano a Ramala, ubicado en territorio de la Autoridad Nacional Palestina.