Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
Benjamín Netanyahu ha criticado el anuncio de EEUU sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, una decisión que no fue "coordinada con Israel y es contrario a su política"
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
Lula y Macron piden el fortalecimiento de la ONU frente a la Junta de Paz propuesta por Trump
Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Francia, Emmanuel Macron, coincidieron este martes en defender el fortalecimiento de la ONU frente a la propuesta del estadounidense Donald Trump de crear una Junta de Paz para resolver conflictos mundiales, comenzando por el de Palestina.
En una conversación telefónica de cerca de una hora, los dos mandatarios afirmaron que la ONU es el organismo más adecuado para resolver los conflictos mundiales, informó la Presidencia brasileña en un comunicado.
Israel confirma que fue uno de sus soldados el que amenazó a carabineros en Cisjordania
El Ejército de Israel confirmó este martes que el hombre armado que interceptó y amenazó el pasado domingo a dos agentes de los Carabinieri italianos en Cisjordania era uno de sus soldados, y no un colono, como se sospechó inicialmente, según un comunicado del Ejército enviado a EFE y emitido tras la investigación preliminar.
La confirmación militar llega un día después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia elevara una protesta diplomática formal y su titular, Antonio Tajani, convocara al embajador de Israel en Roma para exigir explicaciones por lo que calificó de "incidente grave".
Los Carabinieri (policía militarizada italiana) se encontraban el domingo realizando una visita preparatoria para una misión de los embajadores de la Unión Europea (UE) en un poblado cercano a Ramala, ubicado en territorio de la Autoridad Nacional Palestina.
Bruselas dice que la misión para gestionar el paso de Rafah "sigue a la espera"
La Comisión Europea explicó este martes que "continúa a la espera" la misión comunitaria EUBAM Rafah para que ayude a gestionar el cruce de Rafah y asegurar el buen funcionamiento de ese paso y el respeto de las leyes internacionales.
Estaba previsto que esa misión, que está inactiva desde hace años, fuera reactivada hace unos meses.
"Hasta este momento nuestra misión sigue a la espera", explicó el portavoz de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE Anouar El Anouni.
Mediadores comienzan conversaciones urgentes con Israel para agilizar la apertura de Rafah
Responsables de seguridad de Egipto, Catar y Estados Unidos comenzaron este martes "conversaciones urgentes" con Israel con el objetivo de agilizar la reapertura en ambas direcciones del paso fronterizo de Rafah, que conecta el Sinaí egipcio con la Franja de Gaza, informó a EFE una fuente de seguridad egipcia.
Según la fuente, que solicitó el anonimato por la sensibilidad del asunto, las conversaciones tienen lugar en Egipto, aunque no detalló la localidad, y se centran en "la decisión urgente de abrir el cruce de Rafah lo antes posible", sin especificar cuándo se llevará a cabo.
Con ello, quieren facilitar la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y permitir la atención de heridos y enfermos gazatíes que permanecen en el enclave sin un tratamiento adecuado.
El ejército israelí confirma la muerte de dos personas en Líbano y dice que eran de Hizbulá
El Ejército israelí ha confirmado la muerte de dos presuntos milicianos del grupo chií libanés Hizbulá en bombardeos contra el sur del Líbano, según un comunicado castrense publicado este martes.
"Ayer lunes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron y eliminaron a terroristas de Hizbulá mientras operaban en un sitio clandestino perteneciente a la organización terrorista Hizbulá en la zona de Nabatieh, en el sur del Líbano", reza el comunicado.
El Centro de Operaciones de Emergencia en el Ministerio de Salud Pública del Líbano informó ayer lunes en un comunicado de que "un ataque del enemigo israelí contra el pueblo de Kfar Roummane, en el distrito de Nabatieh, causó el fallecimiento de dos ciudadanos", sin ofrecer detalles sobre sus identidades.
Gazatíes se manifiestan por un alto el fuego "real" y poder regresar a su casas
Un centenar de palestinos se manifestaron este martes en la ciudad de Gaza para exigir a Israel que respete el alto el fuego -en vigor desde octubre- y cese por completo los ataques, además de que se les permita regresar a sus barrios de nuevo controlados por el Ejército.
Se trata de la primera protesta que ha estallado en Gaza contra el Gobierno de Israel desde que entró en vigor el plan de 20 puntos impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump.
En un comunicado difundido a medios, los organizadores de la protesta piden "el fin de la destrucción y las operaciones militares" en los barrios del este de la ciudad de Gaza y que la nueva Junta de Paz, encabezada por el propio Trump, "obligue a Israel a cumplir con el acuerdo".
Macron afirma que Francia no hará "concesiones jamás" ante el negacionismo ni el antisemitismo
El presidente francés, Emmanuel Macron, afirmó este martes que Francia no hará "concesiones jamás" frente al negacionismo ni al antisemitismo, en una declaración con motivo de la conmemoración este martes del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto.
"En este Día Internacional dedicado a la memoria de las víctimas del Holocausto, Francia recuerda. Frente al negacionismo que pretende borrar Auschwitz y los campos de exterminio, y frente al antisemitismo que pretende difundir el odio al otro, Francia no hace concesiones jamás", aseguró Macron en sus redes sociales.
El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto es una jornada destinada a rendir tributo a quienes sufrieron la barbarie nazi y a promover la educación contra el odio y la intolerancia.
El antisemitismo, más o menos latente tradicionalmente en algunos sectores de la sociedad francesa, experimentó un aumento "preocupante" desde los ataques del grupo islamista Hamás del 7 de octubre de 2023 en Israel, según el Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (Crif), país donde habita la mayor comunidad judía de Europa.
El embajador de Palestina agradece a Asturias su ayuda ante una "destrucción total"
El embajador de Palestina en España, Husni Abdel Wahed, ha dicho este martes en Oviedo que agradece "profundamente" todo lo que el Principado "ha hecho y hace" con su contribución de ayuda ante la situación de "destrucción total" en la que se encuentra especialmente la Franja de Gaza.
Así lo ha declarado a los periodistas tras mantener un encuentro con el consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, al que ha trasladado la importancia de que Asturias esté presente en las acciones humanitarias.
Husni Abdel Wahed ha trasladado el agradecimiento al pueblo de España y a sus comunidades autónomas por su "constante y permanente" apoyo a Palestina.
UNICEF planea aumentar en un 150 % el acceso a la educación de los niños en Gaza este 2026
El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) planea para este 2026 aumentar en un 150 % el acceso de los niños de Gaza a la educación presencial, pasando de los 135.400 escolarizados a los 336.000, anunció este martes en rueda de prensa el portavoz James Elder.
La fuente de UNICEF advirtió de que, desde el comienzo de la guerra en octubre de 2023, 700.000 niños en edad escolar se han quedado fuera de la educación formal en Gaza, cuando "antes del conflicto" era "uno de los lugares con el índice de alfabetización más alto".
Los espacios de aprendizaje de UNICEF proporcionarán además lavabos y lugares donde lavarse las manos, servicios básicos "de los que muchos niños carecen", subrayó.
Muere una persona en un bombardeo de Israel en Líbano pese al alto el fuego en vigor
Al menos una persona ha muerto este martes a causa de un nuevo bombardeo perpetrado por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023 y el lanzamiento en respuesta de una ofensiva militar contra la Franja de Gaza.
El Ejército israelí ha afirmado que el muerto es "un terrorista de Hezbolá, mientras que medios libaneses han señalado que la víctima, que por ahora no ha sido identificada, ha sido alcanzada en un ataque aéreo cerca de la ciudad de Tiro.
Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.
