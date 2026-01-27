Nasry Asfura toma posesión como presidente de Honduras sin acallar las denuncias de fraude y con el respaldo de Trump

"Honduras, no te voy a fallar. Vamos a estar bien, Dios los bendiga a ustedes y a su familia". Nasry "Tito" Asfura tomó posesión este martes como nuevo presidente de Honduras después de una controvertida victoria electoral a la que no ha sido ajena Donald Trump con su manifiesta predilección por el candidato de la derecha. Ahora, este empresario de origen palestino que administró Tegucigalpa, la capital, en el pasado, gobernará el país centroamericano hasta 2030 con la mirada puesta en Washington y sus intereses en una región donde ya EEUU tiene a un socio de peso como el salvadoreño Nayib Bukele.

Asfura reemplaza en el Ejecutivo a Xiomara Castro, una mandataria cercana a Venezuela, quien no ha dejado de subrayar el carácter anómalo de los comicios. El presentador deportivo Salvador Nasralla quedó segundo con el 39,53%, a muy pocos votos del ganador, y con la abierta sospecha de que le arrebataron el triunfo. Nasralla rechazó el resultado: "No responde a la voluntad de la mayor parte del pueblo hondureño". "El fraude se llevó a cabo en estas elecciones especialmente aquí en la capital y seguimos exigiendo que se cuenten las 435 urnas y que se respete la voluntad del pueblo", dijo Castro. Esa petición también estuvo presente en el seno del Consejo Nacional Electoral (CN), que finalmente se inclinó por la victoria del derechista en medio de presiones inocultables de la Casa Blanca.

"Tito", como le gusta ser llamado a la nueva autoridad presidencial, tuvo una ceremonia de investidura marcada por una extrema austeridad. No asistió ningún jefe de Estado, ni siquiera de los países vecinos. Asfura alegó la necesidad de no gastar dinero público. El Gobierno entrante contó no obstante con la participación de un pastor evangélico y un sacerdote de la Iglesia católica.

"Tenemos que ponernos a trabajar con humildad, el tiempo empezó a correr, tenemos que resolver problemas a la gente para servirles", dijo el presidente que también es conocido como "Papi, a la orden", el apodo paternalista de un hombre de negocios de estilo coloquial en un país donde la pobreza es del 60%, según datos de diciembre pasado. No obstante, el presidente entrante puso énfasis en otras cuestiones durante su primer discurso: "Seguridad: de frente a lucha contra la inseguridad. Salud: atender con medicinas a la gente. Educación: ya mandamos a imprimir 10 millones de libros para niños de primer grado". También enfatizó la importancia de fortalecer la infraestructura como base del desarrollo nacional: "No podemos optar por el desarrollo si no tenemos infraestructura". Asfura es empresario de la construcción.

Por último, apeló a la unidad nacional y al entendimiento entre los distintos sectores sociales y políticos. "Los hondureños queremos paz y prosperidad, y en eso nos vamos a enfocar. Una familia dividida no avanza y Honduras es una gran familia que debe respetarse y trabajar unida por su futuro". Por eso, "no existen diferencias ni colores políticos, no existen ideologías que nos vayan a dividir, estoy aquí para servirles también".