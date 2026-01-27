Estados Unidos
Una persona en estado crítico por disparos de la Patrulla Fronteriza en Arizona
La persona baleada sería un ciudadano estadounidense armado, con supuestos antecedentes de tráfico de personas, específicamente de inmigrantes indocumentados, dijo una fuente a la cadena CBS
EFE
Una persona resultó herida y se encuentra en estado crítico este martes por disparos de la Patrulla Fronteriza en el estado de Arizona, informaron medios estadounidenses, que cita a fuerzas de seguridad que investigan el hecho
La persona baleada sería un ciudadano estadounidense armado, con supuestos antecedentes de tráfico de personas, específicamente de inmigrantes indocumentados, dijo una fuente a la cadena CBS.
El hecho ocurrió en el sur del condado de Pima, que comparte frontera con México, alrededor de las 7:30 hora local de Arizona (14:30 GMT), según información del Departamento del Sheriff del Condado de Pima citado por NBC.
El Distrito de Bomberos de Santa Rita reportó que la persona se encuentra en estado crítico. El herido fue llevado en helicóptero a un hospital de Tucson, según informó el medio Tucson.com.
La persona sería el objetivo de un operativo de la Patrulla Fronteriza, que huyó a pies tras una parada de tráfico, según dijo la fuente a CBS.
El conductor huyó a pie y, según la información, disparó contra un helicóptero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y los agentes de la Patrulla Fronteriza que se encontraban en tierra, que respondieron al fuego.
La Patrulla Fronteriza no ha dado información oficial sobre el incidente ocurrido.
El Departamento del Alguacil de Pima se refirió a la persona herida como "sospechoso".
El incidente ocurre cuatro días después de la muerte a tiros de Alex Pretti el pasado sábado en la ciudad de Minneápolis, cuando agentes de CBP, dispararon contra el hombre mientras grababa las acciones de los agentes de inmigración, lo que ha causado un gran debate en el país. EFE
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
- Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener el otro elemento obligatorio en la guantera en caso de avería: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Rescatan a una mujer en Gijón justo cuando se dirigía al mar en la playa de San Lorenzo
- Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
- La canguesa Cristina Vega deja su acta de diputada tras aprobar una oposición nacional: 'Esta etapa ha significado mucho
- Los primeros que dudaron del carril Ensidesa (mucho antes que el ministro Óscar Puente tras el accidente de tren de Adamuz)
- Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
- Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante