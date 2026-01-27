La UE y la India cierran uno de los mayores acuerdos comerciales del mundo en Nueva Delhi

La Unión Europea y la India han dado por concluidas este martes las negociaciones para un acuerdo de libre comercio, uno de los más grandes del mundo, tras casi 20 años de negociaciones, apenas semanas después de la firma del tratado con los países del Mercosur, cimentando la estrategia de diversificación del bloque frente al proteccionismo de Estados Unidos.

"Hoy firmamos el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y la India, el mayor de todos los acuerdos comerciales", ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado. Von der Leyen, que se puso como fecha límite finales de 2025 para cerrar el trato, viajó el pasado domingo a Nueva Delhi junto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, para una cumbre que ha escenificado el acercamiento entre ambos socios.

20 años de negociaciones

El acuerdo pone fin a unas negociaciones que arrancaron hace casi 20 años, en 2007, y será uno de los más grandes del mundo. Según la Comisión, el texto permitirá reducir "sustancialmente" las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio entre ambos. Bruselas calcula que supondrá un ahorro de 4.000 millones en aranceles para los exportadores, "abriendo importantes oportunidades comerciales y de inversión".

La UE es el principal socio comercial de la India, mientras que la India es el noveno país con el que más comercia el bloque. Según la Comisión, el comercio de bienes entre los Veintisiete y la India ha aumentado casi un 90 % en la última década. El objetivo del acuerdo es fortalecer todavía más esa relación facilitando el intercambio entre ambos.

Mientras que los europeos importan sobre todo maquinaria, electrodomésticos, productos químicos, metales y minerales, exportan sobre todo equipos de transporte y químicos. Con el acuerdo de libre comercio que los negociadores han cerrado en los últimos días, la UE espera facilitar el acceso al mercado indio a fabricantes de coches o productores de bebidas alcohólicas, además de algunos productos agrícolas.

Bruselas se quejaba también de las dificultades para acceder a las licitaciones públicas, además de "obstáculos técnicos al comercio", como ciertas medidas sanitarias y fitosanitarias. Según la Comisión, el acuerdo garantizará normas "claras, sencillas, predecibles y de obligado cumplimiento". A ojos del Ejecutivo comunitario, esto permitirá a los europeos continuar diversificando sus intercambios comerciales.

Cooperación en seguridad

Además del acuerdo comercial, la cumbre marca la firma de la Asociación de Seguridad y Defensa entre la UE y la India. El objetivo es estrechar la colaboración en materia de seguridad y defensa, participando en operaciones conjuntas, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad marítima. También trabajarán juntos en la lucha contra las amenazas híbridas o el terrorismo. El marco deberá contribuir también a la cooperación en el ámbito de la industria de la defensa.

La UE solo tiene acuerdos similares con otros dos países de Asia: Japón y Corea del Sur. Además, los líderes han anunciado que iniciarán las negociaciones sobre un acuerdo que permita el intercambio de información clasificada. Esto permitiría a India participar en iniciativas de seguridad y defensa del bloque, un matiz importante en un momento en el que el bloque ha aumentado significativamente su inversión en defensa.

El acercamiento entre la UE y la India, dada la estrecha relación entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente ruso, Vladímir Putin, no está exento de polémica. Cuando la Comisión presentó una estrategia el pasado mes de septiembre que abogaba por fortalecer la cooperación entre el país, apenas unos días después de que el Ejército indio participara en un ejercicio militar con Rusia y Bielorrusia, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, la defendió.

Noticias relacionadas

Kallas explicó entonces la decisión alegando que "en tiempos turbulentos", la UE necesitaba nuevas alianzas. "La pregunta es siempre si dejamos que otros llenen este vacío o intentamos llenarlo nosotros mismos", añadió. La UE ha optado por profundizar esos lazos para atraer a la India a su esfera de influencia.