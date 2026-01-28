Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Descarrilamiento en AsturiasCarrera ilegal GijónBrote sarna Hospital Valle del NalónMichael SchumacherAmbulancia AeropuertoLoterías y Apuestas del Estado
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán

Benjamín Netanyahu ha criticado el anuncio de EEUU sobre la formación de la llamada Comisión Administrativa Palestina, una decisión que no fue "coordinada con Israel y es contrario a su política"

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza.

Dos niños palestinos, en un campo de refugiados de Ciudad de Gaza. / AP

O. González / R. Gargoi / S.Vázquez

Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multado con 200 euros por llevar la baliza v-16 colocada pero no tener el líquido o recambio dentro del coche: la Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos
  2. Manu hace historia y enamora con su solidario gesto tras conseguir el bote más alto de la historia de Pasapalabra: Antena 3 cambia su programación por el especial del histórico día del concursante
  3. Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
  4. Piden el cierre de la UCI del Hospital Valle del Nalón por un brote de sarna entre los trabajadores
  5. Julio Fernández, productor de miel asturiano: 'Cuando entren los argentinos no tendremos nada que hacer en precio
  6. El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
  7. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  8. Emotivo último adiós en Valdesoto al popular hostelero de Gijón Eduardo Fanjul: 'Marcó nuestra vida y lo seguirá haciendo

Un emotivo acto en Gijón para honrar el legado de Xesús Cañedo, un hombre "dialogante": "Enseñaba a través del ejemplo"

Un emotivo acto en Gijón para honrar el legado de Xesús Cañedo, un hombre "dialogante": "Enseñaba a través del ejemplo"

Infames

La invocación al derecho internacional

Mark Carney: la unión hace la fuerza

¿Qué fue del noble arte de discutir?

Cesiones oportunistas

Reloj del juicio del día final

Tracking Pixel Contents