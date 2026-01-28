Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La decisión de Donald Trump de incrementar los aranceles a ocho países europeos ha elevado la tensión sobre Europa por Groenlandia

El presidente estadounidense, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump. / EP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos bombardeó este sábado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y capturó y trasladó fuera del país a su líder, Nicolás Maduro, según confirmó el presidente estadounidense, Donald Trump, que calificó de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano.

El mandatario venezolano fue llevado a la prisión de Brooklyn, en Nueva York. La Casa Blanca difundió un vídeo en el que se ve a Maduro, con esposas y calzando sandalias, escoltado por agentes federales en una instalación de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Bombazo en el Gijón Premier Pádel: La pareja número uno del mundo jugará en Asturias

Asturias permite salir a por oricios por tercer año consecutivo: esto es lo que se puede pescar, cuándo, dónde y cómo hay que ir vestido (de forma obligatoria)

Venden un hotel centenario asturiano, joya de la arquitectura modernista y testigo del nacimiento del turismo de veraneo en la cornisa cantábrica

Fiestas que vienen, la Candelaria y San Blas

Consulta el programa completo del festival "Maixeira", que se estrena este viernes en Tapia

