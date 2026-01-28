En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Kremlin ha asegurado su disponibilidad a organizar una reunión entre Vladímir Putin y Volodímir Zelenski en Moscú
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
El Kremlin se muestra dispuesto a organizar una reunión entre Putin y Zelenski en Moscú
El Kremlin se mostró este miércoles dispuesto a organizar una reunión entre los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Ucrania, Volodímir Zelenski, siempre que ésta tenga lugar en Moscú. "Y al mismo tiempo le garantizamos la seguridad y las condiciones necesarias para trabajar", comentó Yuri Ushakov, asesor de polític internacional del Kremlin, a la televisión rusa.
Zelenski condena como "acto de terrorismo" el ataque ruso contra un tren que ha dejado cuatro pasajeros muertos
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha condenado como "un acto de terrorismo" un ataque ruso con drones contra un tren en la región de Járkov del noreste de Ucrania, en el que han muerto al menos cuatro de los pasajeros que viajaban a bordo. "En cualquier país, un dron de ataque contra un tren civil sería considerado de la misma manera, puramente como un acto de terrorismo. No habría ninguna duda sobre cómo clasificarlo ni en Europa, ni en América, ni el mundo árabe, ni en China ni en ningún otro lugar", escribió Zelenski en su mensaje de condena en redes sociales.
Ucrania dice haber alcanzado una infraestructura petrolera en la región rusa de Vorónezh
Un ataque ucraniano con drones alcanzó la pasada noche una infraestructura petrolera de la región de Vorónezh, en el sur de Rusia, según dijo el Estado Mayor de Kiev en un comunicado. "Se ha confirmado que se han incendiado productos petroleros. Se están estableciendo los resultados", se lee en la nota, que especifica que la infraestructura alcanzada es el depósito de petróleo 'Jojolska'.
Rusia niega veracidad a las informaciones sobre 1,2 millones de bajas y 325.000 muertos en Ucrania
El Kremlin negó hoy veracidad a las informaciones procedentes de Estados Unidos sobre que el Ejército ruso ha sufrido casi 1,2 millones de bajas en Ucrania, de ellos 325.000 muertos. "No creo que tales informes se puedan y se deban considerar como información veraz", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria. A su vez, llamó a la prensa a "guiarse por la información que se ofrece por los canales del Ministerio de Defensa", que no aporta datos al respecto desde que informara sobre 5.937 muertos en septiembre de 2022.
Zelenski aboga por "trabajar en más profundidad" algunos puntos del plan de EEUU para la etapa de posguerra
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha destacado este miércoles que hay varios asuntos de la propuesta de Estados Unidos para la etapa de posguerra que "necesitan ser trabajados en más profundidad", incluidos los relacionados con los fondos para la reconstrucción, si bien ha afirmado que los trabajos "progresan de forma activa". "Junto con nuestro equipo negociador y miembros del Gobierno, identificamos las áreas del acuerdo con Estados Unidos sobre la recuperación posbélica que requieren mayor profundización", ha señalado en un mensaje en redes sociales, donde ha especificado que entre estos puntos figuran "los parámetros para obtener y usar los fondos para la reconstrucción".
Rusia asegura haber derribado 75 drones ucranianos en nueve de sus regiones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada madrugada 75 drones ucranianos sobre nueve regiones rusas y la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014. "Durante la pasada noche los sistemas de defensa antiaérea rusos destruyeron 75 drones ucranianos de ala fija", informó el Ministerio de Defensa ruso. La mayor parte del ataque se concentró en el suroeste del país, donde fueron derribados 24 drones en la región de Krasnodar, 23 en Crimea, seis en el mar Negro, cuatro en Astraján, tres en el mar de Azov y uno en Rostov. También fueron interceptados drones en las regiones de Bélgorod (cinco), Kursk (tres), Vorónezh (dos), Briansk (dos), Tambov (uno) y Volgogrado (uno).
Al menos dos muertos en otro ataque nocturno ruso contra la región de Kiev
Al menos dos personas murieron durante la pasada noche en la región de Kiev en un nuevo ataque aéreo ruso de larga distancia que también hirió a cuatro personas, según informaron las autoridades ucranianas. Rusia atacó además durante la madrugada ciudades como Krivi Rig y Odesa. En Krivi Rig -una ciudad industrial de la parte centro-este del país de la que es originario el presidente Volodímir Zelenski-, un misil balístico ruso alcanzó una infraestructura crítica e hirió a dos personas, según las autoridades locales.
Muere una persona y más de 20 resultan heridas en un nuevo ataque ruso contra Odesa, en el sur de Ucrania
Al menos una persona ha muerto y más de 20 han resultado heridas a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Odesa, en la costa del mar Negro, un bombardeo que también ha dañado edificios residenciales y una guardería, entre otras infraestructuras. El gobernador de Odesa, Serhi Lisak, ha indicado en un comunicado que los equipos de búsqueda y rescate han hallado el cadáver de un hombre durante la inspección de uno de los edificios alcanzados en el barrio de Peresip. Así, ha expresado sus condolencias a sus familiares, al tiempo que ha recalcado que las labores de búsqueda continúan en la zona. Lisak ha apuntado además que 22 personas han resultado heridas a causa de este ataque, al tiempo que ha afirmado que un total de 43 viviendas han sufrido daños materiales. "Hay tres desaparecidos", ha alertado, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas. De manera paralela, el Ejército ruso ha bombardeado también con drones la infraestructura energética de Mikolaiv, según ha informado el jefe de la administración militar de esta región, Vitali Kim, quien ha agregado que las defensas antiaéreas ucranianas han derribado diez ataques de drones en esta región situada también en el sur del país.
Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el marco de su invasión de Ucrania
Las autoridades de Rusia han anunciado este martes nuevos avances en el marco de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, con la toma de otras dos localidades en las provincias de Járkov y Zaporiyia, sin que el Gobierno ucraniano se haya pronunciado por ahora al respecto. El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado que las acciones "ofensivas" y "decisivas" de sus tropas han permitido "liberar" las localidades de Kupiansk-Uzlovaya y Novoyakovlevka, en Járkov y Zaporiyia, respectivamente, sin facilitar detalles sobre posibles bajas en los combates. El jefe de las Fuerzas Armadas rusas, Valeri Gerasimov, ha destacado este mismo martes que las fuerzas de Moscú "siguen avanzando en todas las direcciones" y ha agregado que en lo que va de mes han sido tomadas 17 localidades ucranianas", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax. "Más de 500 kilómetros cuadrados de territorio han quedado bajo nuestro control (en este periodo)", ha dicho Gerasimov durante una visita a tropas desplegadas en Ucrania, en el marco de los avances obtenidos por las fuerzas rusas durante los últimos meses, principalmente en el este del país europeo.
Un ataque ruso deja 22 heridos y múltiples infraestructuras dañadas en Odesa, en el sur de Ucrania
Al menos 22 personas han resultado heridas en la noche de este lunes en la ciudad ucraniana de Odesa, en la costa del mar Negro, a causa de un "ataque masivo" con drones ejecutado por el Ejército ruso y que también ha dañado edificios residenciales y una guardería, entre otras infraestructuras "Por la noche, el enemigo ha llevado a cabo un ataque masivo sobre Odesa con drones", ha anunciado este martes el jefe de la administración militar de Odesa, Serhi Lisak, en un mensaje difundido a través las redes sociales de la entidad en el que ha precisado que "22 personas han resultado heridas, incluyendo 14 con heridas leves, que han recibido asistencia en el lugar". Asimismo, Lisak ha indicado que "como resultado del bombardeo, una infraestructura, edificios residenciales, una guardería, una tienda y una obra en construcción han resultado dañados". El ataque, según reza un mensaje emitido unas horas antes, ha provocado "incendios a gran escala", ha destruido parte de un edificio residencial y ha afectado también a una iglesia en el centro de la ciudad. Además, ha obligado a evacuar y a rescatar a varias personas, incluido un niño.