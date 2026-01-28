Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Muere una persona y más de 20 resultan heridas en un nuevo ataque ruso contra Odesa, en el sur de Ucrania

Al menos una persona ha muerto y más de 20 han resultado heridas a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Odesa, en la costa del mar Negro, un bombardeo que también ha dañado edificios residenciales y una guardería, entre otras infraestructuras. El gobernador de Odesa, Serhi Lisak, ha indicado en un comunicado que los equipos de búsqueda y rescate han hallado el cadáver de un hombre durante la inspección de uno de los edificios alcanzados en el barrio de Peresip. Así, ha expresado sus condolencias a sus familiares, al tiempo que ha recalcado que las labores de búsqueda continúan en la zona. Lisak ha apuntado además que 22 personas han resultado heridas a causa de este ataque, al tiempo que ha afirmado que un total de 43 viviendas han sufrido daños materiales. "Hay tres desaparecidos", ha alertado, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas. De manera paralela, el Ejército ruso ha bombardeado también con drones la infraestructura energética de Mikolaiv, según ha informado el jefe de la administración militar de esta región, Vitali Kim, quien ha agregado que las defensas antiaéreas ucranianas han derribado diez ataques de drones en esta región situada también en el sur del país.