Macron llama a un "despertar estratégico" de Europa y a reforzar la defensa en el Ártico

La situación en Groenlandia "es una llamada de atención estratégica para toda Europa", declaró este miércoles el presidente francés, Emmanuel Macron, durante un encuentro en el Palacio del Elíseo con la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen.

Durante la comparecencia de prensa, en la que Macron ha aparecido con sus polémicas gafas de sol por prescripción médica, los líderes han vuelto a lanzar una llamada de atención a la estrategia de Europa reafirmando la necesidad de potenciar la defensa de su "soberanía y la contribución a la seguridad del Ártico", así como también, “la lucha contra la injerencia extranjera y la desinformación, y la lucha contra el cambio climático".

El encuentro de este miércoles se produjo horas después de que el presidente francés dirigiese un Consejo de Defensa extraordinario para abordar las interferencias extranjeras. El consejo no trataba este tema desde finales de 2024 y lo hace después de que las autoridades francesas detuvieran hace unos días a un carguero ruso bajo la sospecha de pertenecer a la famosa "flota fantasma" de Vladímir Putin.

Macron recordó que varios Estados europeos, entre los que está Francia, han empezado a realizar ejercicios conjuntos de resistencia, a petición de Dinamarca, y a apoyar una mayor participación de la OTAN en el Ártico, mediante la "creación de una actividad de vigilancia reforzada". "La Unión Europea debe desempeñar plenamente su papel en estos esfuerzos, incluyendo la revisión de su estrategia para el Ártico este año", añadió, antes de expresar su deseo de "acelerar la implementación de la asociación estratégica firmada en 2023 entre la UE y Groenladia".

Durante su visita a París, la primera ministra danesa reconoció que "sería extremadamente difícil para Europa defenderse hoy" sin Estados Unidos, pero sostuvo que el continente es capaz de realizar mayores esfuerzos de defensa que los anunciados hasta ahora. "Lo más importante es rearmarse, y no para 2035, como ha decidido la OTAN. Lamento decir que sería demasiado tarde. (...) Cometimos un grave error al reducir nuestro gasto en defensa", declaró previamente en un encuentro con los alumnos de la universidad parisina de Science Po.

La OTAN y su papel en el Ártico

Dinamarca y Groenlandia han aprovechado el encuentro con el presidente Macron para agradecer la rapidez, la solidaridad y el compromiso de Francia durante la escalada de tensión en las últimas semanas con la Administración de Donald Trump. "Jamás olvidaremos lo que Francia ha hecho", insistieron ambos dirigentes. "Gracias por defender los valores fundamentales que compartimos y en los que no podemos ceder", declaró Frederiksen, elogiando también "la contribución muy concreta de Francia al fortalecimiento de la seguridad en el Ártico".

La primera ministra danesa señaló que "el orden mundial está bajo presión" e incluso "ha desaparecido" y que en esas circunstancias "necesitamos una Europa más sólida que nunca" que tenga "la voluntad y la capacidad de defender nuestros valores y nuestros principios". Y afirmó que depende "únicamente" de los europeos su prosperidad futura, y eso exige que sean capaces de defenderse, que se mantengan unidos en el apoyo a Ucrania, pero también que creen un clima de acogida para las empresas.

Para Frederiksen, el pulso de Trump por Groenlandia demostró que Europa está "unida", y que “en caso de amenaza externa, se defenderá y responderá". A pesar de que las aguas están más calmadas tras la marcha atrás del presidente de EEUU sobre su idea de tomar Groenlandia "incluso por la fuerza", los países europeos siguen sin bajar la guardia. La primera ministra danesa insistió desde París en que la OTAN debería desempeñar un papel mucho más importante "en la región ártica y en el Alto Norte, incluyendo Groenlandia y sus alrededores".

Por su parte, Nielsen mostró su intención de "explorar nuevas oportunidades" de intercambios comerciales, culturales y de cooperación. A su juicio, esa cooperación va más allá de Groenlandia y responde a "valores del mundo", tales como la "democracia, el respeto del orden y del derecho, y la integridad territorial".