Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

Política migratoria

El comisario europeo de Migración, sobre la regularización masiva en España: "Es competencia de los Estados miembros"

El Partido Popular ha presentado una pregunta parlamentaria cuestionando la legalidad de la medida en el marco comunitario

El comisario de Asuntos Interiores y Migración, Magnus Brunner.

El comisario de Asuntos Interiores y Migración, Magnus Brunner. / AP / OMAR HAVANA

Beatriz Ríos

Bruselas

La Comisión Europea está al corriente de la ley aprobada por el Gobierno español de poner en marcha un proceso de regularización del que podrían beneficiarse alrededor de medio millón de personas migrantes que residen en España de manera irregular, pero el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, ha evitado valorar una medida que es responsabilidad de los Gobiernos nacionales.

"Estamos al tanto de la nueva ley aprobada en España, así como de las decisiones y políticas para regularizar la situación de los nacionales de terceros países en situación irregular", ha dicho el comisario europeo de Interior y Migración. Brunner ha evitado entrar a valorar la legalidad o la adecuación de la medida con la visión de Bruselas de la política migratoria, al entender que la decisión "es responsabilidad de los Estados miembros".

"Nuestra labor es prevenir, hacer todo lo posible para luchar contra la migración ilegal", ha dicho Brunner, matizando que la decisión de España es diferente, al tratarse de personas que ya residen en territorio comunitario, aunque hayan llegado de manera irregular. "Es competencia de los Estados miembros decidir qué quieren hacer y cómo abordar la migración legal y los trabajadores, la mano de obra que necesitan sus países, y eso es lo que España está haciendo", ha explicado el comisario. 

Lo ha hecho durante una rueda de prensa en la que la Comisión Europea ha presentado su nueva estrategia de migración y asilo, además de una propuesta para reformar su política de visados. El objetivo es, precisamente, continuar endureciendo las políticas migratorias para frenar la llegada de personas de manera irregular y abrir nuevas vías de llegada legales. "La lucha contra la migración ilegal es la base de los próximos pasos", ha dicho Brunner, añadiendo que la política de visados es "una herramienta muy poderosa" que la UE debe usar en su favor.

La estrategia llega apenas unos días después de que el Gobierno haya aprobado una ley que permitirá regularizar la situación de alrededor de medio millón de personas migrantes que hayan residido en España, de manera irregular pero continuada, durante al menos cinco meses y no tengan antecedentes ni representen una amenaza para la sociedad. El objetivo es facilitar la integración de estos ciudadanos en la sociedad y en el mercado laboral. 

Críticas del PP

El Partido Popular, que ha sido muy crítico con la medida, ha presentado una pregunta parlamentaria en la que cuestiona la legalidad de la medida en el marco comunitario. En particular, los populares alegan que la regularización tiene "consecuencias que trascienden el ámbito nacional y afectan al conjunto de la Unión Europea". El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también pondrá sobre la mesa la cuestión durante una reunión de líderes populares en Zagreb (Croacia) este fin de semana, en la que participa la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Noticias relacionadas

El comisario europeo de Migración, también popular, ha explicado que aunque "debemos distinguir entre legal e ilegal", ambas categorías están a menudo relacionadas. Brunner ha añadido que es competencia de los gobiernos nacionales determinar vías legales para la migración regular que permitan hacer frente a las necesidades, por ejemplo, de mano de obra que tienen muchos países. De hecho, la estrategia presentada este jueves por la Comisión "trata de allanar el camino para que los Estados miembros introduzcan también vías legales", ha explicado el comisario. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
  2. Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
  3. El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
  4. Colegios, campings, residencias de mayores: estos son los 112 edificios de varios concejos de Asturias en zonas inundables, según un colectivo científico
  5. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  6. Fallece un hombre tras precipitarse por un acantilado en una playa de Gijón
  7. Desvelado el misterio de las pancartas de amor (o de desamor) de Cangas del Narcea: 'No hay marcha atrás, o lo solucionamos o lo cuento todo
  8. Rosa hace historia en Pasapalabra, con un bote de 2.674.000 euros: 'Se me acaban las palabras, esto es un sueño

Trump vuelve a amenazar a Irán, ahora en relación a su programa nuclear

Trump vuelve a amenazar a Irán, ahora en relación a su programa nuclear

Albares pone en valor los "pasos positivos" de Delcy Rodríguez, con la liberación de presos políticos

Un fallo de Hacienda en las devoluciones del IRPF reembolsa hasta 2.000 euros a los pensionistas asturianos, pero solo a aquellos que lo pidan y que tributaron hace más de 5 años

Un fallo de Hacienda en las devoluciones del IRPF reembolsa hasta 2.000 euros a los pensionistas asturianos, pero solo a aquellos que lo pidan y que tributaron hace más de 5 años

Cortes en la Autovía del Cantábrico, fuego y tensión con la Guardia Civil: así fue en Asturias la protesta de ganaderos del "súper jueves" contra Mercosur

Cortes en la Autovía del Cantábrico, fuego y tensión con la Guardia Civil: así fue en Asturias la protesta de ganaderos del "súper jueves" contra Mercosur

Viernes clave para el conflicto de La Barquerina: el Principado reclama a Hugo Morán que acepte modificar el deslinde de la discordia para salvar las 36 viviendas

Viernes clave para el conflicto de La Barquerina: el Principado reclama a Hugo Morán que acepte modificar el deslinde de la discordia para salvar las 36 viviendas

Revés judicial a la transformación de la térmica de La Pereda: el TSJA anula la autorización administrativa para que la planta de Hunosa queme biomasa y residuos sólidos

Revés judicial a la transformación de la térmica de La Pereda: el TSJA anula la autorización administrativa para que la planta de Hunosa queme biomasa y residuos sólidos

La "Escuela de familias" vuelve a Llanera con sesiones sobre autoestima, adolescencia y entornos saludables y sin violencia

La "Escuela de familias" vuelve a Llanera con sesiones sobre autoestima, adolescencia y entornos saludables y sin violencia

Ribadesella adjudicada por primera vez todas las naves nido del polígono de Guadamía

Ribadesella adjudicada por primera vez todas las naves nido del polígono de Guadamía
Tracking Pixel Contents