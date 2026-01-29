Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis venezolana

Rubio pone de ejemplo la transición en España como modelo para Venezuela

Marco Rubio: &quot;Nos encantaría ver un cambio de régimen en Cuba&quot;

Marco Rubio: "Nos encantaría ver un cambio de régimen en Cuba"

Redacción

Washington

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, apunto a España como modelo de transición a seguir en Venezuela. "Hay precedentes, puedo mencionar varios ejemplos, como España o Paraguay, lugares donde hubo una transición de un régimen autocrático a una democracia, y llevó tiempo", dijo en referencia al proceso iniciado tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975.

