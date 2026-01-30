La Administración de Trump publica tres millones de páginas de documentos del caso Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la publicación de unos tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein y no censurará ninguna de las 180.000 nuevas imágenes. Todd Blanche, fiscal general adjunto, anunció este viernes en Washington una nueva ronda de publicaciones en línea, en cumplimiento de la ley que obliga a divulgar todos los documentos relacionados con el caso del fallecido millonario, vinculado al presidente estadounidense, Donald Trump, y a otras personalidades, como el expresidente Bill Clinton (1993-2001).

Blanche afirmó que, a su juicio, la publicación de estos nuevos documentos permitirá cumplir con la ley promovida por el Congreso para que el público conozca los detalles de los crímenes de Epstein, condenado por pagar por sexo con una menor y que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba ser juzgado por cargos más graves de tráfico de menores. "Vamos a distribuir más de tres millones de páginas, incluidos 2.000 vídeos y 180.000 imágenes en total, lo que significa que el departamento habrá producido aproximadamente tres millones y medio de páginas en cumplimiento de la ley", indicó Blanche en una rueda de prensa.

La publicación se anuncia después de meses de cruce de acusaciones entre el Gobierno y el Congreso por la lentitud y el nivel de ofuscación de los documentos para reservar detalles y nombres en años de registros y documentación legal por el caso de Epstein.

La ley de transparencia de los archivos de Epstein establecía el 19 de diciembre como plazo para publicar todos los documentos relacionados con el financiero neoyorquino, por lo que la Administración de Trump estaba técnicamente incumpliendo la ley mientras continuaba la revisión y procesamiento de los documentos.

Algunos documentos seguirán siendo confidenciales

Blanche reconoció que tras la nueva publicación "algunos documentos" van a mantenerse fuera del ojo público, pero siempre de acuerdo con lo que marca la ley, que permite mantener en secreto documentos que exponga información personal y privada de víctimas, así como imágenes de pornografía infantil, que muestre muerte, abuso físico o archivos vinculados a una investigación judicial activa. "Aunque la ley permite preservar documentos necesarios para la seguridad nacional o asuntos exteriores, ningún archivo va a ser clasificado o redactado de acuerdo a eso", indicó Blanche. Durante décadas, Epstein tuvo relaciones de amistad con exmandatarios y altos funcionarios y estuvo involucrado en actividades de inteligencia o influencia.

La Administración Trump y el Departamento de Justicia han afrontado polémicas y tensiones con legisladores desde que, el pasado febrero, la fiscal general Pam Bondi aseguró que estaba revisando la "lista de clientes" de Epstein.

Durante este tiempo, el Congreso reveló documentos pertenecientes a los herederos de Epstein, incluidos algunos que sugerían una relación de amistad con Trump desde la década de 1980 hasta mediados de los años 2000, vínculos que el expresidente rechazó, al tiempo que señaló su amistad con personalidades del ámbito demócrata. "No es cierto que protegemos al presidente Trump. No protegemos a nadie. Hay una sed de información por este caso que no se satisface con la publicación de los documentos. No puedo hacer nada al respecto", dijo el fiscal adjunto.