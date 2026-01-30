Represión en EEUU
Arrestado el expresentador de la CNN Don Lemon por su cobertura de unas protestas en una iglesia de Minnesota
Redacción
El periodista Don Lemon, expresentador estrella de la cadena estadounidense CNN, fue arrestado acusado de violar una ley federal mientras cubría una protesta en una iglesia de Saint Paul (Minnesota) contra las redadas migratorias del Gobierno de Donald Trump, informó este viernes su abogado. Lemon, reportero independiente de 59 años, fue detenido el jueves por la noche en Los Ángeles (EEUU) mientras trabajaba cubriendo los preparativos de la gala de los Premios Grammy, detalló su abogado, Abbe Lowell, en un comunicado.
El pasado 19 de enero, Lemon estuvo en una protesta en la que un grupo de manifestantes interrumpió un servicio religioso en una iglesia para manifestarse contra su pastor, quien también trabaja para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y corearon consignas como "¡Fuera ICE!". El Departamento de Justicia del Gobierno de Trump intentó presentar cargos contra ocho personas, incluido el periodista, invocando una ley que protege a quienes participan en servicios religiosos en lugares de culto. Sin embargo, un juez que revisó las pruebas solo autorizó los cargos contra tres personas y rechazó los presentados contra Lemon y los otros acusados por considerarlos insuficientes.
Posteriormente, la fiscalía solicitó a una corte federal de apelaciones la emisión de órdenes de arresto, pero estas fueron denegadas. El abogado de Lemon subrayó en el comunicado que la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, "existe para proteger a los periodistas cuyo trabajo es arrojar luz sobre la verdad y exigir rendición de cuentas a los poderosos". La campaña de redadas masivas llevada a cabo en las últimas semanas en Minnesota, un estado de mayoría demócrata, ha provocado numerosas protestas, que fueron reprimidas por fuerzas federales.
Agentes de inmigración mataron a disparos a dos manifestantes de nacionalidad estadounidense, unos hechos que desataron una enorme indignación y forzaron a Trump a relevar el mando operativo y prometer una "desescalada".
- Sufrió once cirugías para salvar la pierna tras romperse la tibia y ni el fentanilo le calmaba el dolor: cinco traumatólogos ovetenses, ante el juez
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Multado con 200 euros por tener la baliza de emergencia V-16 pero llevar la luz inadecuada: la Guardia Civil vigila los coches asturianos
- Manu gana Pasapalabra, con un bote de 2.668.000 euros, y sorprende a todos confesando en qué lo gastará: 'Lo primero que haré es comprarme una camisa
- Fallece Victoria García Villar, histórica directora de la Residencia Mixta de Gijón
- Muere un conductor en Mieres al estrellarse contra unas cocheras en Rioturbio
- El empresario asturmexicano que abrió el único hotel 'gran lujo' de Asturias rehabilitará ahora el palacio de Nevares, del siglo XVI
- ArcelorMittal prepara un traslado de hasta 5.600 empleos de Europa a India que afecta a Asturias