Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia ataca Ucrania con un misil y 111 drones tras el anuncio de una tregua energética

Rusia ha lanzado desde la pasada noche contra Ucrania un misil balístico y 111 drones de larga distancia de distintos tipos, en un nuevo ataque aéreo que se produce horas después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunciara un acuerdo verbal con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en el que este último se comprometió a detener durante una semana los bombardeos a infraestructuras ucranianas.

En el balance del ataque ofrecido por la Fuerza Aérea ucraniana no se especifica cuál ha sido el objetivo de los drones y el misil lanzados por Rusia pero, según las informaciones en tiempo real publicadas durante la noche por este componente del Ejército ucraniano, prácticamente todos los drones han ido dirigidos a regiones ucranianas fronterizas con Rusia o a zonas cercanas al frente.

Según el parte de la Fuerza Aérea, 80 de los drones fueron neutralizados por las defensas ucranianas y otros 25 y el misil balístico impactaron en quince localizaciones de Ucrania no especificadas.