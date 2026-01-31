Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REACCIÓN A TRUMP

El Gobierno groenlandés dice que la presencia militar es la "nueva normalidad" en la isla

"Es importante para la gente de Groenlandia sentir que no estamos solos. Por ello estamos hoy aquí", ha dicho la ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt

EFE

Berlín

La ministra de Exteriores groenlandesa, Vivian Motzfeldt, afirmó este sábado en una visita a tropas danesas junto con el ministro de Defensa de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, que la presencia militar es la "nueva normalidad" para la isla, en el marco de la crisis provocada por las aspiraciones de EE.UU. de anexionar el territorio ártico.

"Es importante para la gente de Groenlandia sentir que no estamos solos. Por ello estamos hoy aquí", dijo Motzfeldt durante una visita a los soldados daneses que protegen la central hidroeléctrica de Buksefjord, en declaraciones recogidas por el diario Sermitsiaq.

La ministra reconoció que algunas personas pueden sentirse intimidadas por la presencia militar y señaló por ello la importancia del diálogo con los ciudadanos, como el que está previsto que mantengan ella y Poulsen en un acto programado para este sábado.

Contactos con EEUU

Sobre las reuniones con EE.UU., Motzfeldt indicó que los contactos mantenidos esta semana "fueron bien". "Hemos dejado claro dónde están nuestras líneas rojas", dijo, antes de agradecer a los soldados su presencia en la isla y observar unas maniobras.

Por su parte, Poulsen recordó que existe una "presencia permanente" de soldados daneses en Groenlandia, como ha sido el caso "históricamente".

"En otoño de 2025 decidimos aquí que íbamos a tener una mayor presencia militar y me gustaría también ver presentes a más aliados de la OTAN", dijo según el citado diario.

Adiestramiento

En un comunicado, el Ministerio de Defensa danés informó con ocasión de la visita de Poulsen a Groenlandia que se ha tomado la decisión de incrementar las plazas en el programa de Entrenamiento Ártico Básico, que permite a jóvenes groenlandeses recibir adiestramiento de las Fuerzas Armadas para responder a retos de seguridad y emergencias.

Además, el Gobierno danés y el Naalakkersuisut (el Ejecutivo autónomo groenlandés) han llegado según la nota a un acuerdo para explorar la posibilidad de que la aerolínea Air Greenland coopere con el Ejército danés en tareas de reconocimiento y rescate en el Ártico.

