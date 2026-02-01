Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  3. Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
  4. Cazorla manda, el Oviedo gana, el Tartiere sonríe: victoria de oro ante el Girona (1-0)
  5. Las nuevas incorporaciones para el centro comercial Los Prados de Oviedo: una bolera, un restaurante mejicano y una cafetería sumamente conocida
  6. Míchel Sánchez, técnico del Girona, 'disfruta' de Cazorla: 'Cada vez que lo veo me alegro
  7. Doce', el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: 'Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura
  8. Los Sánchez-Lima tienen 'las mejores vistas de Oviedo' e hicieron llorar a Diego Cervero

Los Pitufos dan el estirón en Siero y se consolidan como iconos modernos e imagen publicitaria del concejo

Vídeo: Así es el albergue de peregrinos de Gijón que se ubica en el edificio de Vicasa

Vídeo: Así es el albergue de peregrinos de Gijón que se ubica en el edificio de Vicasa

Asaltan una farmacia a punta de cuchillo en pleno centro de Gijón: "La situación fue muy violenta"

Asaltan una farmacia a punta de cuchillo en pleno centro de Gijón: "La situación fue muy violenta"

Festival de cine y música "Oriéntate Llanes"

Festival de cine y música "Oriéntate Llanes"

Expulsado un guardia civil tras ser condenado en Ávila a prisión por encañonar y patear a su exmujer

Expulsado un guardia civil tras ser condenado en Ávila a prisión por encañonar y patear a su exmujer

Piden al Gobierno de Asturias que la atención podológica forme parte de los servicios sanitarios públicos

Piden al Gobierno de Asturias que la atención podológica forme parte de los servicios sanitarios públicos
Tracking Pixel Contents