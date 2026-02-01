Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania dice haber neutralizado 76 de 90 drones rusos durante la noche y Moscú dice que derribó 21 aparatos ucranianos

Las defensas ucranianas neutralizaron la pasada noche 76 de un total de 90 drones lanzados por Rusia, según informó este domingo la Fuerza Aérea en su parte matinal. Aproximadamente 60 de los aparatos no tripulados eran drones kamikaze de tipo Shahed, aunque también había entre ellos drones de ataque Gerbera e Italmas y de otros tipos, de acuerdo con el comunicado en Telegram.

Por su parte, Moscú ha asegurado que las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la noche del sábado al domingo 21 drones ucranianos sobre cuatro regiones del país. "Durante la pasada noche, los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 21 drones ucranianos de ala fija", comunicó el Ministerio de Defensa en su canal de Telegram. La mayoría de los aparatos no tripulados, 14, fueron abatidos en la región de Bélgorod, en la frontera con Ucrania.