Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo protesta MercosurCáncer de mama AsturiasÓscar PuenteProfesores asturianosAlquiler habitaciones AvilésInvestigación ovetense Francia
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Los ataques de Rusia obligan a suspender temporalmente el servicio de metro de Kiev

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS

Un coche quemado en el lugar de un ataque ruso con drones a un edificio residencial en Leópolis, Ucrania, el 12 de julio de 2025.EFE/EPA/MYKOLA TYS / MYKOLA TYS / EFE

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juez pone freno a una práctica habitual en la capital asturiana a la hora de multar: adiós a una sanción de 200 euros impuesta por la DGT
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
  3. Una conductora choca contra dos vehículos aparcados y termina tirada en la calzada con un ataque de nervios: la llamativa intervención policial en Mieres
  4. Cazorla manda, el Oviedo gana, el Tartiere sonríe: victoria de oro ante el Girona (1-0)
  5. Las nuevas incorporaciones para el centro comercial Los Prados de Oviedo: una bolera, un restaurante mejicano y una cafetería sumamente conocida
  6. Míchel Sánchez, técnico del Girona, 'disfruta' de Cazorla: 'Cada vez que lo veo me alegro
  7. Doce', el caballo ciego de pura raza española que busca un hogar: 'Es muy noble y cariñoso, nunca vimos tanta dulzura
  8. Los Sánchez-Lima tienen 'las mejores vistas de Oviedo' e hicieron llorar a Diego Cervero

Los Pitufos dan el estirón en Siero y se consolidan como iconos modernos e imagen publicitaria del concejo

Vídeo: Así es el albergue de peregrinos de Gijón que se ubica en el edificio de Vicasa

Vídeo: Así es el albergue de peregrinos de Gijón que se ubica en el edificio de Vicasa

Asaltan una farmacia a punta de cuchillo en pleno centro de Gijón: "La situación fue muy violenta"

Asaltan una farmacia a punta de cuchillo en pleno centro de Gijón: "La situación fue muy violenta"

Festival de cine y música "Oriéntate Llanes"

Festival de cine y música "Oriéntate Llanes"

Expulsado un guardia civil tras ser condenado en Ávila a prisión por encañonar y patear a su exmujer

Expulsado un guardia civil tras ser condenado en Ávila a prisión por encañonar y patear a su exmujer

Piden al Gobierno de Asturias que la atención podológica forme parte de los servicios sanitarios públicos

Piden al Gobierno de Asturias que la atención podológica forme parte de los servicios sanitarios públicos
Tracking Pixel Contents