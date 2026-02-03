Delcy Rodríguez, la presidenta que no quería serlo tan pronto

A veces los rumores en apariencia insustanciales pueden resultar proféticos. Cuando el "secuestro" de Nicolás Maduro no figuraba en los manuales de la CIA, y el "presidente obrero" se creía inmune a las presiones internacionales, Delcy Rodríguez era nombrada como posible heredera una vez que se agotaran las vías de la reelección amañada para el hombre que gobernaba desde fines de 2013. La historia dio una pirueta el 3 de enero. Pocas horas después de que pidiera a Estados Unidos una "prueba de vida" de Maduro, antes incluso de que circulara la primera fotografía suya en ropa deportiva, aquella habladuría de pasillos u oficinas petroleras en el exterior terminó por adquirir sorprendente carnadura. Delcy, la "hermana menor" de Jorge, el presidente del Parlamento y furtivo negociador con Washington en representación de Maduro, llegó a la jefatura del Estado. Lo hizo llamada por las circunstancias a dar un paso al frente. Se convirtió en "presidenta encargada" cuando todavía no estaba claro cuántos muertos había costado la operación de las fuerzas especiales norteamericanas en Caracas y sus alrededores. Desde entonces "carga" el peso de una responsabilidad excepcional. "Creo que ella fue muy cortés. Ella no tiene elección", fue lo primero que dijo Donald Trump de esta abogada de 59 años empujada a colocarse al frente de una administración descabezada. El multimillonario recurrirá en adelante al cumplido y el azote.

¿Por qué Delcy? Solo la distancia temporal permitirá a los analistas acercarse a una respuesta que siempre partirá de las evidencias previas al 3 de enero. Antes de jurar el cargo ante la Asamblea Nacional (AN) y proclamar que estaba lista para "defender nuestros recursos naturales", la doctora Rodríguez había ocupado los dos cargos más importantes de un país que depende exclusivamente de la riqueza que se encuentra debajo de su suelo. Había sido ministra de Relaciones Exteriores y también de Petróleo. También se desempeñaba como vicepresidenta. El posmadurismo no es ajeno a estos antecedentes.

En un punto la decantación de Washington por la "hermana menor" es también la consecuencia natural de los verdaderos y crudos propósitos de Trump: los hidrocarburos, y no la democracia y mucho menos la amenaza del narcotráfico. Rodríguez, en virtud de condición de ministra, tenía fluidos contactos con Chevron y otras multinacionales que operaban en territorio venezolano o exploraban esa posibilidad.

Mes vertiginoso

En un mes de gestión comenzó a desmontar parte del engranaje de estos años: modificó la ley que regula el funcionamiento de la industria petrolera para otorgar mayores beneficios a las empresas extranjeras y propuso una amnistía general para los presos por razones políticas desde 1999, el año cero de la era bolivariana, al presente. Dicho de otra manera: se encargó de dos de las peticiones de EEUU: nuevas condiciones para la extracción del crudo y la futura actividad política de los opositores.

Los Rodríguez tienen un apellido de prosapia política en Venezuela. El padre, José Antonio, fue parte de un grupo insurgente que en los años 70 secuestró del empresario estadounidense William Frank Niehous y murió en prisión cuando la hija menor tenía 7 años. Cincuenta y dos años más tarde, los homenajes al legado paterno se confunden con las tareas de un presente tan complejo como angustiante. La "presidenta encargada" reivindica una prosapia política y, a la vez, responde a la hoja de ruta diseñada por el secretario de Estado, Marco Rubio. ¿Hasta cuándo será funcional a Washington? Rubio imagina para Venezuela una transición a la española, quizá por su desconocimiento de ese proceso. ¿Tiene acaso ella la intención de desempeñar un rol como el de Adolfo Suárez en España o trata de ganar un tiempo que se le escapa de las manos? ¿Quién sería su interlocutora en una eventual negociación? ¿María Corina Machado? Ambas se desprecian mutuamente. Solo un descarnado realismo político y la presión norteamericana podría sentarlas alrededor de una misma mes.

La analogía del Muro de Berlín

¿Podría Rodríguez ser, en cambio, la versión caribeña de Egon Krenz? A fines de octubre de 1989 y con un trasfondo de creciente agitación popular, Erich Honecker abandonó el liderazgo de Estado de la República Democrática Alemana (RDA). Al ser investido como sustituto, Krenz prometió reformas democráticas y económicas con un lenguaje familiar por estas horas en Caracas. La dinámica de los acontecimientos fue a partir de entonces imparable, entre otras razones porque Moscú dejó que así sucediera. En noviembre cayó el Muro de Berlín. De inmediato se reformó la Constitución. La RDA dejó de ser un "estado socialista", el paso previo a ser un año más tarde absorbida por la República Federal Alemana. En medio de esa "transición" Krenz pasó a ser un personaje de utilería. Abandonó el poder con pena y sin gloria. La analogía admite al menos una comparación, también a modo de interrogante: ¿cuál sería el muro que debe caer en Venezuela si es que no cayó el 3 de enero?

Es prematuro vislumbrar qué sucederá con Rodríguez, su hermano Jorge, y Diosdado Cabello, el ministro del Interior (su hija Daniella acaba de ser nombrada ministra de Turismo), en un país donde las novedades son incesantes y los intereses tan opuestos. La doctora que nunca ejerció la abogacía no solo debe negociar con EEUU en condiciones asimétricas. Necesita mantener unida una fuerza partidaria en estado de perplejidad y, en paralelo, mantenerse en el Palacio de Miraflores. De acuerdo con The Wall Street Journal, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, comunicó a las petroleras que las elecciones en Venezuela podrían celebrarse dentro de 18 o 24 meses. La "cooperación" de Rodríguez, dijo, es temporal. Una manera de comunicar que todo es muy provisional en el país sudamericano.