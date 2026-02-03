EEUU derriba un dron iraní cerca de su portaaviones y escala la tensión en el estrecho de Ormuz

Un dron abatido cerca de un portaaviones estadounidense y un petrolero increpado por lanchas iraníes en el estrecho de Ormuz. En cuestión de horas, dos incidentes distintos han vuelto a poner el foco sobre una escalada de tensión que Estados Unidos e Irán llevan semanas empujando al límite en el golfo Pérsico.

El ejército estadounidense derribó este martes un dron iraní que, según la versión de un funcionario estadounidense citado por Reuters, se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln, desplegado en el mar de Arabia. El aparato, un Shahed-139, fue interceptado por un caza F-35 antes de alcanzar al buque.

El episodio se produjo el mismo día en que lanchas armadas iraníes se acercaron de forma intimidatoria a un petrolero con bandera estadounidense en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más estratégicos del planeta.

Un aviso en el aire

El Abraham Lincoln es el buque insignia del dispositivo naval enviado por Washington a la región tras la última escalada con Teherán. Fue hacia él hacia donde volaba el dron abatido, en lo que Estados Unidos interpreta como una maniobra hostil directa contra sus fuerzas.

El despliegue fue anunciado el viernes pasado por el presidente Donald Trump, que habló abiertamente de una “gran armada” enviada a aguas próximas a Irán. “Una gran armada, una flota se dirige hacia Irán, y es mayor incluso que la que teníamos cerca de Venezuela… Veremos qué ocurre. Puedo decir una cosa: ellos quieren llegar a un acuerdo”, afirmó entonces desde el Despacho Oval.

Washington exige a Teherán el fin del programa nuclear iraní, la entrega del uranio altamente enriquecido, el cese del apoyo al llamado “Eje de la Resistencia” —la red de milicias aliadas de Irán en Oriente Próximo— y límites estrictos a su programa de misiles balísticos.

Tensión en el estrecho de Ormuz

Horas antes del derribo del dron, seis cañoneras iraníes se aproximaron al petrolero Stena Imperative en aguas del estrecho de Ormuz, al norte de Omán, por donde circula alrededor del 20% del comercio mundial de crudo. Según la empresa de seguridad marítima Vanguard Tech, las embarcaciones ordenaron al buque que se detuviera y apagara los motores para ser abordado.

La tripulación ignoró la orden y aumentó la velocidad. Más tarde, el petrolero fue escoltado por un buque de guerra estadounidense, siempre según esa compañía. Los responsables del barco sostienen que nunca entraron en aguas territoriales iraníes.

Un grupo de embarcaciones armadas intentó interceptar un buque a unos 30 kilómetros al norte de Omán, aunque no se identificaron inicialmente a las partes implicadas, según la Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido.

Por parte iraní, la versión es que un buque extranjero había entrado en aguas iraníes sin los permisos necesarios, fue advertido y abandonó la zona “sin que se llevara a cabo ninguna medida especial de seguridad” – según informó la agencia semioficial Fars.

Escalada contenida

Estos incidentes llegan tras varios días de máxima tensión, cuando el pasado fin de semana se extendió la percepción de que un ataque militar estadounidense era inminente. El escenario empezó a cambiar el domingo, cuando Irán abrió la puerta a negociar con Washington, una disposición que se confirmó este martes con el anuncio del presidente iraní, el moderado Masud Pezeshkian, de que había dado orden de iniciar contactos.

No es la primera vez que Trump amaga con una intervención directa. Hace dos semanas decidió posponer una primera ofensiva tras asegurar que Teherán había desistido de ahorcar a 800 manifestantes detenidos durante la última ola de protestas internas.

El presidente estadounidense ya participó en bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares y civiles iraníes en junio, y desde el inicio de las protestas —estalladas el 28 de diciembre en Teherán— ha intensificado sus amenazas contra la República Islámica.

Según la ONG iraní en el exilio HRANA, al menos 6.500 personas han muerto durante la represión, una cifra que el régimen rebaja a 3.117 fallecidos.

Un cuello de botella global

El estrecho de Ormuz conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, y es vital para las exportaciones de crudo de Arabia Saudí, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak, todos miembros de la OPEP, principalmente con destino a Asia.

Irán ha incautado tres buques en o cerca del estrecho desde 2023, en algunos casos como respuesta a incautaciones estadounidenses de petroleros vinculados a Teherán. Cada nuevo incidente añade presión a una región donde cualquier error de cálculo puede tener efectos globales.

Por ahora, el mensaje es ambiguo: advertencias en el aire y en el mar, mientras la diplomacia intenta abrirse paso entre portaaviones, drones y cañoneras.