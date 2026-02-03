Galardón
El Instituto Nobel confirma la filtración de Nobel de la Paz a María Corina Machado
La investigación no ha podido determinar "cómo se obtuvo la información", ni tampoco "quién la adquirió o si ha sido un actor privado o un Estado"
EFE
El Instituto Nobel Noruego confirmó este martes que las investigaciones han concluido que la noticia de la concesión del Premio Nobel de la Paz 2025 a la líder opositora venezolana María Corina Machado fue filtrada de forma ilegal pero no han podido determinar de qué manera.
"Dado que varias personas colocaron cantidades significativas de dinero en páginas web de pronósticos horas antes del anuncio podemos decir con certeza que hubo actores que fueron capaces de adquirir la información sobre la decisión del año pasado de forma ilegal", señaló el Instituto en un comunicado remitido a EFE.
Las investigaciones de los sistemas de información del Instituto, "tanto físicas como en el dominio digital" y en las que han participado varios expertos, no han podido determinar "cómo se obtuvo la información", ni tampoco "quién la adquirió o si ha sido un actor privado o un Estado".
El Instituto Nobel Noruego dice haber detectado "debilidades" en sus sistemas de información y apunta también que el Nobel de la Paz "siempre ha atraído gran interés internacional, también de actores cuyos motivos no son benévolos". De ahí que haya decidido tomar "una serie de medidas" para reforzar la protección contra amenazas externas y haya revisado su infraestructura digital. "Muchas fueron planeadas antes de la filtración de información del año pasado, pero no implementadas", señala el Instituto Nobel, que no puede facilitar más detalles sobre la investigación, sus hallazgos ni las nuevas medidas "por motivos de seguridad".
El director del Instituto nobel, Kristian Berg Harpviken, había descartado el pasado fin de semana a medios noruegos que se tratase de una filtración interna. "Lo único concreto que sabemos es que hemos intentado averiguarlo sin suerte. Hemos seguido las pistas y removido todo, pero de eso (que no es una filtración interna) me siento muy seguro", dijo Harpviken a la agencia noruega NTB.
Machado fue distinguida con el Nobel de la Paz el pasado 10 de octubre, pero horas antes del anuncio su nombre se disparó en los pronósticos de las casas de apuestas, lo que motivó que el Instituto Nobel abriera una investigación.
La opositora venezolana le entregó hace unas semanas al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la medalla del galardón. El Instituto Nobel recordó entonces que el premio es inseparable del ganador e intransferible, independientemente de lo que ocurra con la medalla, el diploma o la dotación económica.
- Mañana habrá colas kilométricas en Lidl para hacerse con las toallas más baratas del mercado: disponibles en cuatro colores por solo 3,49 euros
- Multado con 200 euros tras colocar la baliza v-16 en una avería en autovía pero no tener la espuma en el maletero: la Guardia Civil vigila a los conductores asturianos
- Primeras palabras del piloto asturiano Fernando Alonso, tras probar su nuevo coche Aston Martin de Fórmula 1: 'Tenemos mucho trabajo por hacer
- Jesús Daniel, Carolina y Ainara sienten 'orgullo' de transportar a sus vecinos: el autobús municipal de Gijón renueva a sus conductores
- El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
- Ya es oficial, este es el día en el que Pasapalabra entregará el mayor bote de su historia: Rosa y Manu compiten por el millonario premio
- La mierense Áfrika Mortera, una futura profesora rumbo a su gran aventura internacional de la mano de Amancio Ortega: 'Algún día espero contar a mis alumnos esta experiencia
- Una década detrás de la barra: Tania Rodríguez celebra los diez años de La Perla en Cangas del Narcea