En la campaña electoral
Condenado a cadena perpetua el hombre que intentó matar a Trump en su campo de golf en Florida
Una jueza de Estados Unidos ha condenado este miércoles a cadena perpetua a Ryan Routh por intentar asesinar a Donald Trump en su campo de golf en Florida en septiembre 2024, durante la campaña para las elecciones presidenciales que se celebraron en el mes de noviembre de ese año.
Routh, de 59 años, fue declarado culpable en septiembre por un jurado popular de cinco cargos, entre ellos el de intento de asesinato de un candidato a la elección presidencial.
El ataque de Routh fue el segundo contra Trump y del que el republicano salió ileso. El otro atentado tuvo lugar el 13 de julio de 2024 durante un mitin en Butler, Pennsilvania, en el que una bala le rozó la oreja derecha y le provocó una herida que le obligó a llevar varios días una aparatosa venda. El tirador, identificado como Matthew Crooks, fue abatido por el Servicio Secreto.
