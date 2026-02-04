En Directo
Conflicto en Oriente Próximo, en directo: última hora y noticias sobre Gaza, Israel e Irán
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha asegurado que ha dado instrucciones para iniciar "una negociación justa y equitativa" con EEUU
O. González / R. Gargoi / S.Vázquez
Hamás y el establecimiento de una fuerza internacional de seguridad. Además, persisten las diferencias entre los diferentes actores respecto a la posibilidad de la creación de un estado palestino. Mientras tanto, en Irán las protestas han escalado hasta convertirse en multitudinarias y el régimen ha respondido con una dura represión que se ha cobrado la vida de centenares de manifestantes.
Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.
El paso de Rafah
En torno a unos 40 gazatíes volvieron el martes a la Franja de Gaza a través del paso de Rafah y llegaron esta madrugada al Hospital Nasser de Jan Yunis (sur), informó este miércoles el Ministerio de Interior del Gobierno de Hamás en el enclave. El lunes, sólo 12 de los 42 gazatíes que llegaron a Rafah pudieron acceder al enclave, tras verse la mayoría retenidos en el cruce y denunciar aquellos que lograron entrar a Gaza abusos en el punto de control israelí.
Israel bombardea Gaza durante la noche
En torno a una decena de personas murieron en distintos bombardeos del Ejército de Israel contra la Franja de Gaza a lo largo de la noche, pese al alto el fuego vigente, según los recuentos de los hospitales y servicios de emergencia del enclave. Entre los muertos hay cuatro menores de edad, uno de ellos un bebé de cinco meses, y los ataques se produjeron en varios puntos a lo largo del norte y sur del enclave, fuera del área que sigue bajo control militar de Israel.
Netanyahu asegura que la Autoridad Palestina no participará en el futuro gobierno de Gaza
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado este martes que la Autoridad Palestina no participará "de modo alguno" en el futuro gobierno de la Franja de Gaza durante una reunión con el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff. "El primer ministro aclaró que la Autoridad Palestina no formará parte de la administración de la Fraja de Gaza de modo alguno", ha destacado su oficina en un comunicado en el que agrega que ha puesto "al día" al embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, sobre las "graves violaciones" cometidas por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA).
EEUU derriba un dron iraní que se aproximó a su portaaviones en el mar Arábigo
Las Fuerzas Armadas estadounidenses derribaron este martes un dron iraní que, según detalló un portavoz militar citado por la cadena Fox News, se aproximó a su portaaviones USS Abraham Lincoln, desplegado por Washington en el mar Arábigo junto a su grupo de combate para ejercer presión sobre Teherán.
Un dron israelí arroja una granada aturdidora a 50 metros de una patrulla de cascos azules en Líbano
La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) denunció este martes que un avión no tripulado israelí lanzó una granada aturdidora a apenas 50 metros de una de sus patrullas cerca de Kfar Kila, en el sur de Líbano, en el último de una serie de incidentes atribuidos a Israel. Los cascos azules detectaron dos drones que estaban volando por encima de ellos "de forma agresiva", uno de los cuales portaba un objeto no identificado, y decidieron tomar medidas "defensivas" al considerarlo una potencial amenaza inmediata, explicó la misión internacional en un comunicado.
El Ejército de Israel asegura haber encontrado 110 proyectiles de mortero en un cargamento de la UNRWA
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han denunciado este martes el hallazgo de 110 proyectiles de mortero, entre otro armamento, oculto en cargamento humanitario de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA). En un mensaje en redes sociales, las FDI han señalado que en el marco de registros en el sur de la Franja de Gaza, las tropas israelíes han localizado "aproximadamente 110 proyectiles de mortero, varios cohetes y otro equipo de combate", que, según han denunciado "estaban ocultos en mantas y bolsas de ayuda humanitaria de la UNRWA".
Al menos 16 heridos de Gaza llegan a lado egipcio Rafah para recibir tratamiento en Egipto
Al menos 16 palestinos heridos procedentes de la Franja de Gaza llegaron este martes al lado egipcio del paso fronterizo de Rafah, que une el enclave palestino con Egipto, para recibir tratamiento tras la reapertura el lunes de este cruce bloqueado por Israel durante casi dos años, informaron a EFE fuentes de seguridad. Fuentes en el lado egipcio de Rafah que pidieron mantener el anonimato confirmaron que al menos 16 personas han salido de Gaza y se encuentran en territorio egipcio, en el segundo día de evacuaciones tras la reapertura del cruce, por el que ayer salieron tan solo cinco heridos.
El Ejército de Israel aprueba la regulación para integrar a los ultraortodoxos en el servicio militar
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han aprobado este martes una orden que regula la integración de los ciudadanos ultraortodoxos en el servicio militar israelí, teniendo en cuenta las especificidades de esta comunidad y para hacerlas compatible con la actividad castrense.
El objetivo de la orden es "establecer directrices sobre la forma de servicio de los miembros de la comunidad ultraortodoxa en las FDI", ha informado el Ejército israelí sobre la orden firmada por el Estado Mayor. Todo teniendo en cuenta "el carácter y la naturaleza del servicio militar", y reconociendo al mismo tiempo el "carácter único" de la población ultraortodoxa.
El objetivo es conciliar el estilo de vida y las prácticas religiosas de los soldados ultraortodoxos para que "mantengan su fe y lleven su estilo de vida conforme a sus convicciones, dentro de la variedad de marcos de servicio designados desplegados en todo el Ejército".
Hamás denuncia que Israel "sigue limitando gravemente" la entrada de ayuda humanitaria a Gaza
El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha denunciado este martes que Israel "sigue limitando gravemente" la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza a pesar del inicio de la aplicación de la segunda fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave tras la entrega de todos los rehenes vivos y muertos que estaban en el territorio costero tras los ataques del 7 de octubre de 2023.
El grupo palestino ha indicado en un comunicado que "el criminal enemigo sionista sigue limitando gravemente la entrada de ayuda a la Franja de Gaza, sin que haya habido una mejora pese a que las partes anunciaron la entrada en la segunda fase del acuerdo de alto el fuego".
La ONU aplaude la reapertura limitada del paso de Rafá pero pide la entrada de ayuda "en cantidad suficiente"
Naciones Unidas ha aplaudido la reapertura del paso de Rafá, en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto y cerrado por Israel durante casi dos años en el marco de su ofensiva contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, y ha reiterado su petición de que la ayuda humanitaria entre "en cantidad suficiente", después de que el reinicio del tránsito haya sido limitado a personas y no incluya el paso de camiones con asistencia.
"Aplaudimos la reapertura del paso de Rafá. Como hemos dicho antes, los civiles deben poder salir y volver de forma voluntaria y segura, tal y como requiere el Derecho Internacional", ha dicho en rueda de prensa Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres.
