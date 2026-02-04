Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general para los presos políticos que permanecen en las cárceles del país

Delcy Rodríguez.

Delcy Rodríguez. / Associated Press/LaPresse / LAP

R. Gargoi / J. Quintana

Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.

  1. El regalo de la Seguridad Social para las amas de casa cuando hayan cumplido los 65 años: más de 700 euros mensuales
  2. Mañana habrá colas kilométricas en Action para hacerse con la aspiradora 2 en 1 más potente del mercado: disponible por menos de 50 euros
  3. La intrahistoria de cómo en 1985 un asturiano salvó el ingreso a tiempo de España en la Comunidad Económica Europea
  4. La nueva milla de oro de Oviedo mira al Aramo
  5. Desde mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la batidora de mano que te facilitará la vida en la cocina: mezcla y tritura por menos de 7 euros
  6. Un pequeño Japón en el Cantábrico: el restaurante asturiano que recomienda la guía Michelin con unos nigiris de sobresaliente
  7. El trabajo real de Rosa Pasapalabra, tras cientos de programas: la concursante vuelve a la realidad tras lo ocurrido con el histórico bote
  8. Cafetería en centro de mayores de Asturias busca dueño: 'alquiler' desde 50 euros y los fines de semana la apertura es opcional

Un accidente en la incorporación a la Autovía del Cantábrico desde la A-81causa retenciones a la altura de Parqueastur

Ultimátum municipal a la empresa acusada de causar los malos olores en Langreo: debe aplicar medidas correctoras (antes de esta fecha) o se clausurará la actividad

María Remedios López Asensi, cuarta generación de Diego Verdú: "Somos el negocio más antiguo de Oviedo y el único secreto es ofrecer calidad"

La gijonesa María Rodríguez, 48 años, aun recuerda la fecha en que le diagnosticaron cáncer de mama: "quiero dar visibilidad a lo que se hace"

VIDEO: Así vivirá Gijón la jornada del Día Mundial contra el Cáncer

